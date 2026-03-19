Вірменія передала партію інверторних генераторів для України

МЗС України отримало від посольства в Республіці Вірменія партію інверторних генераторів. Їх передадуть до прифронтових і постраждалих регіонів України.
Про це інформує МЗС України.
"Посольство України в Республіці Вірменія доставило до МЗС України чергову партію інверторних генераторів (12 одиниць), які будуть передані до прифронтових і постраждалих регіонів України", зазначають у відомстві.
Ці мініелектростанції придбано в межах ініціативи міністра закордонних справ Андрія Сибіги "WarmthForUkraine" за сприяння Вірменського товариства Червоного Хреста.
МЗС України продовжує роботу з пошуку можливостей і ресурсів для забезпечення нагальних гуманітарних потреб держави.