Вірменія передала партію інверторних генераторів для України

МЗС України отримало від посольства в Республіці Вірменія партію інверторних генераторів. Їх передадуть до прифронтових і постраждалих регіонів України.

"Посольство України в Республіці Вірменія доставило до МЗС України чергову партію інверторних генераторів (12 одиниць), які будуть передані до прифронтових і постраждалих регіонів України", зазначають у відомстві.

Ці мініелектростанції придбано в межах ініціативи міністра закордонних справ Андрія Сибіги "WarmthForUkraine" за сприяння Вірменського товариства Червоного Хреста.

МЗС України продовжує роботу з пошуку можливостей і ресурсів для забезпечення нагальних гуманітарних потреб держави.