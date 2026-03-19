МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Вірменія передала партію інверторних генераторів для України

МЗС України продовжує роботу з пошуку ресурсів для забезпечення нагальних гуманітарних потреб держави.

Вірменія передала партію інверторних генераторів для України
Фото: МЗС України

МЗС України отримало від посольства в Республіці Вірменія партію інверторних генераторів. Їх передадуть до прифронтових і постраждалих регіонів України.

Про це інформує МЗС України.

"Посольство України в Республіці Вірменія доставило до МЗС України чергову партію інверторних генераторів (12 одиниць), які будуть передані до прифронтових і постраждалих регіонів України", зазначають у відомстві.

Ці мініелектростанції придбано в межах ініціативи міністра закордонних справ Андрія Сибіги "WarmthForUkraine" за сприяння Вірменського товариства Червоного Хреста.

МЗС України продовжує роботу з пошуку можливостей і ресурсів для забезпечення нагальних гуманітарних потреб держави.

