Очільники МЗС України та Ботсвани обговорили протидію вербуванню РФ громадян Африки

Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром міжнародних відносин Ботсвани Пеньо Бутале. Сторони обговорили проблему вербування росією громадян Африки для війни в Україні.

Про це повідомляє МЗС України.

"Я провів плідну телефонну розмову з міністром міжнародних відносин Ботсвани Феньо Бутале. Ми обговорили двостороннє співробітництво між Україною та Ботсваною, взаємодію в рамках міжнародних організацій та питання регіональної безпеки", – ідеться у повідомленні.

Дипломати домовилися активізувати політичний діалог на всіх рівнях, посилити координацію в багатосторонніх форматах та розширити двосторонню правову базу.

"Особливу увагу було приділено протидії вербуванню громадян країн Африки для участі у війні Росії проти України. Ми цінуємо увагу Ботсвани до цього питання та готовність співпрацювати для його вирішення", – додає глава української дипломатії.

Сторони також розглянули можливості поглиблення взаємовигідного економічного співробітництва між нашими країнами.

"Україна високо цінує принципову підтримку Ботсваною суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного права. Ми цінуємо послідовну позицію Ботсвани та готові й надалі зміцнювати наше партнерство в інтересах наших народів", – зазначив глава МЗС України.