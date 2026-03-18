МЗС: переговорні делегації України, США і Росії спілкуються щодня, але очну зустріч знову перенесли

Переговорні делегації України, США і Росії спілкуються кожного дня, хоча війна на Близькому Сході негативно впливає на перемовний процес. Про це повідомив речник українського МЗС Георгій Тихий на брифінгу, пише NV.

Очні консультації не скасовані, але перенесені. Увага США зараз сконцентрована на Близькому Сході, тому цей перемовний трек на паузі.

"Що стосується переговорного треку, ви чули заяву президента України про те, що, звісно, війна проти Ірану негативно впливає на наш переговорний трек – Україна-Росія-США. Я можу тільки підтвердити це. Кілька разів вже переносилися наступні консультації між сторонами. І зараз вони теж перенесені", – сказав він.

Переговори України, США і Росії

Наступний раунд перемовин переносили декілька разів. Його планували на середину цього тижня, середу-четвер, у США. Провести на їхній території запропонували саме Штати, і Україна дала згоду, а Росія – ні.

До того сторони зустрічалися в Женеві в лютому. За підсумками двох днів перемовин президент повідомив, що військові представники всіх трьох сторін досягнули розуміння того, як за наявності політичної волі на припинення вогню відбуватиметься моніторинг.

У військовому блоці прогрес є, в політичному – поки ні.

"Всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене, поки що те, що я почув: військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Моніторинг точно буде за участі американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал", – сказав Володимир Зеленський.

Рустем Умєров сказав, що деякі питання вдалося уточнити, деякі – ні.

В Офісі президента підтвердили, що після завершення перемовин до українських перемовників підійшов глава делегації росіян Владімір Мединський з проханням уточнити деякі речі.

Особливістю зустрічі в Женеві стало те, що туди також прибули представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції – для консультацій. Україна і Європа давно наполягають, аби європейці були за столом переговорів як четверта сторона, але поки що згода є лише на тристоронній формат.

Стів Віткофф, який є одним з представників США на переговорах, заявив учора про значний прогрес, досягнутий завдяки американському президенту Дональду Трампу.

Женевські зустрічі є продовженням перемовин, проведених у січні і на початку лютого в ОАЕ. США пропонували, аби третій раунд відбувся на їхній території. Україна погодилася, але не Росія. Результатом переговорів стало відновлення обмінного процесу: Росія розблокувала обміни вперше з осені.

У центрі обговорень – 20-пунктний план завершення війни, створений за сприяння Сполучених Штатів. Неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома.

Також ворог хоче визнання ЗАЕС за ним і підключення станції до російської енергосистеми. Україна пропонує спільне управління ЗАЕС разом зі США з правом американців самим вирішувати, кому продавати їхню частку енергії.

Для останніх раундів перемовин Росія повернула попередню команду на чолі з Владіміром Мединським.