Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів між Україною та Росією

Анкара наголошує на ризиках, які провокує тривала війна.

Туреччина готова стати майданчиком для дипломатичних зустрічей між Україною і Росією.

Таку заяву зробив турецький міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час телефонної розмови з російським колегою Сергієм Лавровим, передає «Європейська правда».

Під час бесіди Фідан наголосив на значних ризиках, які тривала війна створює для безпеки в регіоні та всього міжнародного порядку. Окрім пропозиції щодо переговорів, міністри обговорили питання щодо енергетичної стабільності.