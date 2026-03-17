Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів між Україною та Росією

Анкара наголошує на ризиках, які провокує тривала війна.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Фото: EPA/UPG

Туреччина готова стати майданчиком для дипломатичних зустрічей між Україною і Росією.

Таку заяву зробив турецький міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час телефонної розмови з російським колегою Сергієм Лавровим, передає «Європейська правда».

Під час бесіди Фідан наголосив на значних ризиках, які тривала війна створює для безпеки в регіоні та всього міжнародного порядку. Окрім пропозиції щодо переговорів, міністри обговорили питання щодо енергетичної стабільності.

  • У березні 2022 року на території Туреччини за ініціативи та посередництва глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу відбувалися переговори України та РФ. Під час перемовин кожна сторона наполягала на своєму і на поступки своїм опонентам не пішла.
