Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Суспільство / Війна

​Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією, є загиблий і поранені

Під ворожим ударом були Нікопольський та Синельниківський райони. 

Дніпропетровщина, наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія впродовж дня понад 50 разів атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. В результаті одна людина загинула, четверо дістали поранень.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 

У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська і Марганецька громади. Пошкоджені агрофірма, адмінбудівля, чотири багатоквартирні та два приватні будинки, автомобіль швидкої. 

Постраждав 72-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі росіяни били по Маломихайлівській, Межівській та Васильківській громадах. У районі понівечені автомобілі та приватний будинок. Загинула одна людина. Також постраждали чоловіки 41 та 56 років і 71-річна жінка.

