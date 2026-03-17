Генштаб ЗСУ: кількість російських атак на фронті сягнула 217

Станом на 16.00 17 березня від початку доби кількість атак росіян становить 217.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Трудове, Кореньок, Іскрисківщина, Атинське, Рижівка, Ходине, Будки, Сопич, Шалигіне. Також ворог обстріляв Заріччя, що на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися три боєзіткнення, противник завдав 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 10 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському росіяни дев’ять разів атакували у районах Вовчанська та Піщаного і в напрямку Охрімівки та Бочкового. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському противник 11 разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Новоплатонівки. Два боєзіткнення тривають.

На Лиманському українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Лиман та в районі Дробишевого. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському агресор атакував п’ять разів у районах населених пунктів Платонівка, Закітне та в бік Рай–Олександрівки. Один бій триває до цього часу.

На Краматорському Сили оборони зупинили дві штурмові дії противника в районах населених пунктів Міньківка та Новомаркове.

На Костянтинівському загарбники здійснили 36 наступальних дій у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Софіївка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русиного Яру, Степанівка, Новопавлівка. Дотепер точаться два боєзіткнення.

На Покровському окупанти 57 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, Дачне. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районах населених пунктів Злагода та Красногірське. Орестопіль зазнав авіаударів противника.

На Гуляйпільському відбулися 20 атак у районі Добропілля. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівська, Єгорівка, Копані, Гуляйпільське, Зелена Діброва. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському відбили дві ворожі атаки неподалік Степового. Авіаударів зазнали населені пункти Веселянка та Оріхів.

На Придніпровському ворог здійснив одну марну спробу просунутися вперед поблизу острова Білогрудого.