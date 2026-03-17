На Вінниччині викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі медобладнання

Бюро економічної безпеки викрили у Вінницькій області схему привласнення бюджетних коштів під час закупівлі медичного обладнання. Бюджету завдано збитків на суму 5,6 млн грн.

Про це йдеться у пресрелізі Бюро.

Слідство встановило, що у 2024 році посадовці комунальних медустанов Вінниччини та інших регіонів України організували закупівлю спеціалізованої медичної апаратури за завищеними цінами. До схеми вони залучили представників фірми-імпортера медичного обладнання.

З метою приховування оборудки використовували мережу підконтрольних ФОПів. Постачальник продавав їм обладнання за ринковою ціною, а під час проведення публічних закупівель його вартість штучно збільшували.

Реалізація трьох закупівель за такою схемою призвела до збитків бюджету на суму 5,6 млн грн.

На підставі зібраних доказів дії чотирьох осіб кваліфіковані ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4, 5 ст. 191 КК України – організація розтрати та пособництво у розтраті чужого майна, в т. ч. шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великому розмірі. 

Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 

Організатору та трьом учасникам групи обрано запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.

