Сьогодні, 17 березня вранці у Запоріжжі чоловік підірвав гранату біля житлового будинку. Він поранений.

Як розповіли у Нацполіції, о 09:44 до чергової частини відділу № 2 (Олександрівський) Запорізького районного управління надійшло повідомлення про те, що поблизу багатоквартирного будинку на вулиці Глісерній чоловік поводиться підозріло та, ймовірно, має при собі вибухонебезпечний предмет.

На місце події негайно прибули перемовники, вибухотехнічна служба, а також бійці батальйону поліції особливого призначення та спецпідрозділу КОРД.

Чоловіка справді тримав у руках предмет, зовні схожий на гранату. Він не погрожував оточуючим, однак відмовлявся покласти небезпечний предмет на землю. Під час проведення перемовин чоловік привів у дію боєприпас, кинувши його собі під ноги. Унаслідок вибуху він отримав осколкові поранення. Йому надали медичну допомогу.

Унаслідок вибуху в квартирах на першому поверсі будинку вибито вікна. Інші люди не постраждали.

Пізніше встановили особу чоловіка. Це виявився 47-річний військовослужбовець.

Наразі мотиви його вчинку встановлюються. Вирішують питання щодо його затримання.