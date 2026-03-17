Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
ГоловнаСуспільствоПодії

У Запоріжжі чоловік підірвав гранату біля житлового будинку

Поліція з’ясовує обставини.

У Запоріжжі чоловік підірвав гранату біля житлового будинку
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 17 березня вранці у Запоріжжі чоловік підірвав гранату біля житлового будинку. Він поранений. 

Як розповіли у Нацполіції, о 09:44 до чергової частини відділу № 2 (Олександрівський) Запорізького районного управління надійшло повідомлення про те, що поблизу багатоквартирного будинку на вулиці Глісерній чоловік поводиться підозріло та, ймовірно, має при собі вибухонебезпечний предмет.

На місце події негайно прибули перемовники, вибухотехнічна служба, а також бійці батальйону поліції особливого призначення та спецпідрозділу КОРД.

Чоловіка справді тримав у руках предмет, зовні схожий на гранату. Він не погрожував оточуючим, однак відмовлявся покласти небезпечний предмет на землю. Під час проведення перемовин чоловік привів у дію боєприпас, кинувши його собі під ноги. Унаслідок вибуху він отримав осколкові поранення. Йому надали медичну допомогу.

Унаслідок вибуху в квартирах на першому поверсі будинку вибито вікна. Інші люди не постраждали.

Пізніше встановили особу чоловіка. Це виявився 47-річний військовослужбовець.

Наразі мотиви його вчинку встановлюються. Вирішують питання щодо його затримання.

Читайте також
