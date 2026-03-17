Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
За минулу добу окупанти вбили 5 мешканців Донеччини (оновлено)

Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

За минулу добу росіяни вбили п’ятьох мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За 16 березня окупанти вбили по двоє осіб в Олексієво-Дружківці та Олександрівці, також є загиблий у Миколаївці.

Ще 6 людей в області за добу дістали поранення: в Олексієво-Дружківці, Миколаєвці та Дружківці.

Пізніше стало відомо, що всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 221 людину, зокрема 47 дітей.

Наслідки обстрілів у районах

Покровський район

У Зеленому Криворізької громади пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Миколаївці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, лінію електропередач і газогін. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено 22 приватні будинки, зруйновано склад і сільгосптехніку.

В Олександрівці загинули 2 людини, пошкоджено 11 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, крамницю, аптеку, інфраструктурний об'єкт, лінію електропередач і 2 автівки. У Дружківці поранено 4 людини, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і крамницю.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

  • З початку вторгнення жертвами армії окупантів стали 4090 людей і 9036 отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

﻿
Читайте також
