За минулу добу росіяни вбили п’ятьох мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За 16 березня окупанти вбили по двоє осіб в Олексієво-Дружківці та Олександрівці, також є загиблий у Миколаївці.

Ще 6 людей в області за добу дістали поранення: в Олексієво-Дружківці, Миколаєвці та Дружківці.

Пізніше стало відомо, що всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 221 людину, зокрема 47 дітей.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

Наслідки обстрілів у районах

Покровський район

У Зеленому Криворізької громади пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Миколаївці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, лінію електропередач і газогін. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено 22 приватні будинки, зруйновано склад і сільгосптехніку.

В Олександрівці загинули 2 людини, пошкоджено 11 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, крамницю, аптеку, інфраструктурний об'єкт, лінію електропередач і 2 автівки. У Дружківці поранено 4 людини, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і крамницю.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.