Березнева зачистка

Ізоляція ТВД та удари по російській кишені в дії.

Тільки за перші два тижні березня дрони Сил оборони виписали Росії чек на суму від $500 до $600 мільйонів доларів прямих втрат. Якщо додати сюди ціну випущених ракет (які здетонували на складах і в пускових ППО) та економічний параліч від простою переправи та перевалки нафти — сума сміливо перевалює за мільярд доларів.

Різанина ППО і зачистка Криму

За перші два тижні березня Сили безпілотних систем винесли 19 ЗРК противника — це справжній джекпот. Під роздачу потрапили важкі С-300В, «Панцирі» та комплекси «Тор». Для розуміння темпів: лише за одну ніч на 6 березня на Запорізькому напрямку СБС помножили на нуль одразу чотири самохідних компоненти ЗРК.

Вибиті всі елементи ешелонованої протиповітряної оборони — дальні (здатні збивати балістику), середні та ближній радіус. Лише одних «Панцирів» по $20 млн за штуку спалили п’ять одиниць.

Спецпідрозділ ГУР «Примари» опублікував великий звіт про методичне вибривання кримських радарів. Офіційно підтвердженt знищення найдорожчих «очей» ворога: радіолокаційних станцій «Подльот», «Сопка-2», П-18 «Терек», «Каста-2Е2», а також наземних ретрансляторів для «Шахедів».

Фактично, купол РЛС над півостровом знятий фізично.

Логістичний зашморг та паливний голод

14 березня Сили оборони відпрацювали по Керченській переправі. Повністю виведений з ладу залізничний пором «Слав’янін» (який тягав ешелони з паливом та технікою) і серйозно пошкоджене судно «Авангард». Кровоносну артерію перерізали. Це місяці ремонту як після першого удару.

14 березня — прицільний удар по інфраструктурі порту «Кавказ» в районі коси Чушка. Саме звідси відьбувається поромне постачання всього південного угруповання та Криму.

12 та 15 березня — за чотири дні двічі прилетіло по стратегічній нафтобазі структури «Транснєфті» в Тихорєцьку. Супутники фіксують пожежі та знищені резервуари. Це найважливіший перевалочний пункт. Ми продовжуємо таргетувати перевалку та зберігання нафти.

10 березня накрили локальні склади ПММ в окупованій Макіївці та Коптєвому. Паливо випалюють на всіх рівнях: від гігантських баз у тилу до цистерн на передовій.

Удари по ВПК та базах

10 березня дрони успішно підсвітили прильоти крилатих ракет по заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» в Брянську. Це критичний ланцюжок у виробництві деталей для їхніх ракет і тих самих систем ППО. У росіян істерика — другий по обсягу виробництва електроніки військовий завод розстрілюють, нуль перехоплень, прямі влучення в цех, де косить зміну та випалює дефіцитні верстати.

Прийшли до тями, порахували скільки таких Брянськів може зробити вам ЄС за тиждень?

12 березня — удар по інфраструктурі в Донецькому аеропорту, звідки окупанти регулярно запускали ударні дрони. Було дуже смачно.

Поки писалася ця стаття: Вже багато годин палає нафтобаза «Роснєфті» в місті Лабінськ (Краснодарський край). Місцеві служби МНС безсилі: йде класичне вигорання, піноутворювачів не вистачає, а пожежні розрахунки бояться підходити близько через ризик повторних прильотів і вторинної детонації.

Причини успіхів — ми зростаємо структурно, технологічно і тактично

Виглядає це досить системно.

Матки та обхід горизонту — важкий коптер-ретранслятор висить на висоті в кілька кілометрів від ЛБЗ і роздає сигнал. Це зсунуло робочу глибину FPV з 5-10 км до 30-40 км. Тепер логістику та тилові колони палять глибоко за лінією фронту, де вони раніше почувалися в безпеці.

Супутниковий зв’язок — на важкі ударні дрони та морські безпілотники ставлять термінали Starlink. Це дає стабільний канал управління і телеметрію в реальному часі на сотні кілометрів у глибокому тилу, поза зоною дії наземних вишок. Противник, який раніше форсив відео наших уражених поїздів, цієї опції позбувся. Ми ж тепер крутимо відео про палаючі состави та розірвану логістику в їхньому глибокому тилу.

Термінальне автозахоплення — на підльоті до цілі, де РЕБ працює на максимумі, оператору більше не потрібно вести дрон до самого удару. Він просто виділяє танк, ЗРК або резервуар НПЗ у квадратик на екрані. Далі зв'язок може зникнути — дрон летить сам по оптиці, перетворившись на самонавідну ракету. Глушити його марно.

Оптична навігація без GPS (DSM) — далекобійні дрони летять у режимі радіомовчання. У їхній пам'яті зашита карта рельєфу, а нижня камера звіряє картинку із землею. РЕБ просто не бачить цей дрон і не може збити його з курсу підміною координат.

Масштабування та стандартизація БЧ — ми пішли від примотування скотчем гранат від РПГ до потужних бойових частин заводського виробництва.

Бійці спецпідрозділу ГУР МО готують до запуску по території РФ дальні ударні дрони-камікадзе «Лютий»

Специфікація під ціль — для НПЗ і нафтобаз використовують термобаричні та запалювальні БЧ (викликають об'ємний вибух усередині резервуара). Для укриттів та броні — тандемні та осколково-фугасні з високим броне проникненням.

Зростання маси — middle-strike та дальні камікадзе (типу FP-1 «Лютий») тепер тягнуть не 5-10 кг, а 50, 75 і більше кілограмів вибухівки. Одне точне влучання такої «голови» в колону ректифікації зупиняє завод надовго. За руйнівною силою це вже можна порівняти з крилатою ракетою. Коли ми почали застосовувати їх на середню дистанцію, для ППО це стало серйозною загрозою.

Тож ми нарощуємо удари, тому що система навчилася долати перешкоди апаратно і програмно. Дешевий масовий спам для виснаження ППО, плюс обманки-декої, плюс важкі бойові частини, плюс обхід РЕБ через машинний зір та супутниковий зв'язок.

Це чистий математичний алгоритм, помножений на досвід наших пілотів, проти чого радянська концепція ешелонованої ППО просто не розрахована. Ми пробиваємо коридори, гасимо очі радарам, перевантажуємо їхню канальність, а в утворений пролом у тил до противника йдуть крилаті ракети та дальні дрони з 50+ кг вибухівки.