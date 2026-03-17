На війні в Україні втрати росіян від дронів становлять 90%.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Великобританії 17 березня.

«Зараз 90% російських втрат на фронті спричинені нашими дронами. Ось чому так важливо знати, хто має перевагу в дронах і бути швидкими та сильними в обороні проти них», - сказав глава держави.

Минулої зими втрати РФ сягнули 92 тисячі осіб і Україна має «відеодокази майже для кожної цифри», сказав Зеленський.