Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: 90% втрат росіян у війні – від дронів

Україна має «відеодокази майже для кожної цифри», зазначив глава держави.

дрони-перехоплювачі
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

На війні в Україні втрати росіян від дронів становлять 90%.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Великобританії 17 березня.

«Зараз 90% російських втрат на фронті спричинені нашими дронами. Ось чому так важливо знати, хто має перевагу в дронах і бути швидкими та сильними в обороні проти них», - сказав глава держави.

Минулої зими втрати РФ сягнули 92 тисячі осіб і Україна має «відеодокази майже для кожної цифри», сказав Зеленський.

  • Нещодавно головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за даними розвідки, цього року росіяни прискорюють створення підрозділів БпЛА, намагаючись вплинути на перебіг бойових дій.
  • Сили оборони України і надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, але росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тис. FPV-дронів на добу.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies