Зеленський: За місяць Україна відвоювала більше територій, ніж захопила Росія

виступ Володимира Зеленського у парламенті Великобританії 17 березня 2026 року

За минулий місяць українська армія змогла відвоювати більше територій, аніж захопила Росія.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, виступаючи 17 березня у парламенті Великобританії.

«За останні 30 днів ми відвоювали більше території, ніж Росія захопила», - сказав глава держави.

Він додав, що, зокрема, Куп'янськ на Харківщині перебуває під контролем України.