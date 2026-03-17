Зеленський: За місяць Україна відвоювала більше територій, ніж захопила Росія

За минулий місяць українська армія змогла відвоювати більше територій, аніж захопила Росія.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, виступаючи 17 березня у парламенті Великобританії.
«За останні 30 днів ми відвоювали більше території, ніж Росія захопила», - сказав глава держави.
Він додав, що, зокрема, Куп'янськ на Харківщині перебуває під контролем України.
- Напередодні Зеленський повідомив, що українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку росіяни планував на цей березень.