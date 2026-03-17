ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: За місяць Україна відвоювала більше територій, ніж захопила Росія

Під українським контролем перебуває, зокрема, місто Куп’янськ.

виступ Володимира Зеленського у парламенті Великобританії 17 березня 2026 року
Фото: скриншот відео

За минулий місяць українська армія змогла відвоювати більше територій, аніж захопила Росія.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, виступаючи 17 березня у парламенті Великобританії.

«За останні 30 днів ми відвоювали більше території, ніж Росія захопила», - сказав глава держави.

Він додав, що, зокрема, Куп'янськ на Харківщині перебуває під контролем України.

  • Напередодні Зеленський повідомив, що українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку росіяни планував на цей березень.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies