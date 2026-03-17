Зовнішня розвідка попередила про нову інформаційну операцію Кремля проти України

Служба зовнішньої розвідки України попередила про запуск чергової масштабної маніпуляції Росії на міжнародному рівні.

Як ідеться на сайті СЗР, російські піарники намагаються змінити сприйняття війни, перевівши дискурс із площини агресії Росії проти України у формат конфлікту між «правильними» та «неправильними» українцями.

У розвідці зазначили, що головна мета цієї операції — нав’язати світу міф про «громадянську війну», де Росія нібито лише підтримує частину «братнього народу». Подібні меседжі Кремль уже активно просував після окупації Криму та частини Донбасу у 2014 році. Зараз низка російських політиків і дипломатів за наказом «згори» почала активно підкреслювати своє українське походження.

Зокрема, про своє коріння нещодавно згадали постпред РФ при ООН Василь Небензя та посол з особливих доручень МЗС РФ Радіон Мірошник. Українські розвідники зазначають, що окупанти таку стратегію обрали не випадково: Москві вигідно, щоб у майбутніх переговорах брали участь саме такі «еталонні» вихідці з України, як Володимир Мединський чи Кирило Дмитрієв, які народилися в Черкаській області та Києві.

У РФ вважають, що коли міжнародна спільнота повірить у наратив «українці воюють з українцями», це дозволить понизити міжнародно-правовий статус конфлікту. Як наслідок, це відкриє шлях до уникнення відповідальності, зменшення суми майбутніх репарацій та нівелювання вироків у міжнародних судах.

СЗР зазначила, що Росія активізувала цю кампанію саме зараз, оскільки до кінця 2026 року світова спільнота планує запустити роботу Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.