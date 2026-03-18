АРМА отримала 49 млн грн готівки у справі посадовиці екологічної інспекції Придніпровського округу

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало понад 49 млн грн готівки у справі екоінспекторки.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Гроші знайшли під час обшуку у справі про незаконне збагачення керівниці одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області).

Йдеться про 880 233 долари США та 201 500 євро, які вилучили під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваної. Загалом це понад 49 млн гривень.

Кошти до Агентства передали на підставі рішення суду за клопотанням сторони обвинувачення. Такий механізм дозволяє забезпечити збереження активів та їх ефективне управління до завершення кримінального провадження.