Bloomberg: удари по нафтовій інфраструктурі Ірану спричинили токсичне забруднення, яке може тривати десятиліттями

Науковці попереджають про можливі гострі наслідки для здоров’я.

обстріл Тегерану (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Пожежі на нафтосховищах і НПЗ після ізраїльських ударів поблизу Тегерана спричинили викид токсичних речовин, що становлять ризик для здоров’я мільйонів людей, повідомляє Bloomberg із посиланням на експертів.

8 березня над іранською столицею випав так званий «чорний дощ»: дим від палаючого пального змішався з дощовими хмарами і приніс у місто забруднені опади. За оцінками фахівців, токсичні метали та інші шкідливі речовини від вибухів і пожеж можуть залишатися у повітрі, воді й ґрунті десятиліттями.

За даними британської організації Conflict and Environment Observatory, під час нинішніх бойових дій зафіксовано понад 300 інцидентів із потенційними екологічними ризиками. Найбільшим із них став удар по нафтових сховищах біля Тегерана.

Науковці попереджають про можливі гострі наслідки для здоров’я, зокрема проблеми з диханням. Найбільш вразливими є діти та вагітні жінки. Ситуацію погіршує те, що Тегеран і раніше був одним із найбільш забруднених мегаполісів регіону.

Експерти зазначають, що через перебої зі зв’язком та відсутність екологічного моніторингу наразі неможливо точно оцінити масштаб забруднення.

Читайте також
