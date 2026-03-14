ЦПД: у Європі почалася масштабна дезінформаційна кампанія із дискредитації України

У Європі почалася масштабна дезінформаційна кампанія із дискредитації України.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

Там розповіли, що підконтрольні РФ ресурси поширюють нічим не підтверджені звинувачення України в «енергетичному тероризмі» через нібито прагнення заблокувати постачання енергоносіїв до Європи.

Головними наративами цієї кампанії є:

«енергетичний шантаж України загрожує європейцям»;

«Україна вимагає від європейських країн гроші, зброю та військовослужбовців для підтримки війни»;

«нафтопровід "Дружба" не має технічних дефектів, Україна шантажує Угорщину»;

«Київ намагається перекрити постачання газу в Європу газопроводами "Турецький" та "Блакитний" потоки».

У ЦПД зауважують, що всі ці наративи не відповідають дійсності, є маніпулятивними та поширюються в інтересах Росії. Метою Кремля є посіяти недовіру між Україною та європейськими партнерами, представити Київ як ненадійного союзника та послабити рівень міжнародної підтримки України.

«Насправді саме росія системно використовує енергетику як зброю проти Європи та інструмент геополітичного впливу. Також саме росія відмовляється завершувати війну і винна в обстрілах енергетичної інфраструктури, які впливають на країни Європи», – зазначили у ЦПД.