США завдали авіаударів по іранському острові Харк

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські військові завдали масштабного авіаудару по іранському острову Харк у Перській затоці. За його словами, операція була проведена за наказом Центрального командування США.

Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, перебуваючи на борту президентського літака Air Force One, який прямував до штату Флорида, пише Liga.net.

За словами Трампа, удар став "одним із найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу".

"Кілька хвилин тому за моєю вказівкою Центральне командування США здійснило одне з найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу і повністю знищило всі військові цілі на перлині іранської імперії – острові Харк", – написав Трамп.

Водночас він наголосив, що американські військові свідомо не атакували нафтову інфраструктуру острова.

"Я вирішив не знищувати нафтову інфраструктуру на острові. Однак, якщо Іран чи хтось інший спробує перешкодити вільному і безпечному проходу суден через Ормузька протока, я негайно перегляну це рішення", – заявив лідер США.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції попередив про можливі жорсткі дії у випадку атак на енергетичні об’єкти Ірану. У заяві йдеться, що у такому разі буде знищена "вся регіональна нафтогазова інфраструктура США та їхніх союзників".

Іранські державні медіа повідомляють, що нафтова інфраструктура на острові Харк унаслідок ударів не постраждала.

Острів Харк розташований приблизно за 24 км від узбережжя Ірану у північній частині Перська затока. Його довжина становить близько 8 км.

Через цей острів проходить значна частина експорту іранської нафти, тому його часто називають ключовою "нафтовою артерією" країни. Саме тому потенційна ескалація навколо Харка може мати серйозні геополітичні та економічні наслідки.

Захоплення або масштабне руйнування острова могло б створити значні ризики для світового енергетичного ринку та безпеки судноплавства в регіоні.

Раніше телеканал CNN повідомив, що Іран планує запровадити «збори за безпеку» для танкерів і суден у Перській затоці. Іранське джерело повідомило телеканалу, що Ормузька протока «закрита», попри заяви Трампа