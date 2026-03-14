У Панамі запрацювало українське посольство. У інавгурації взяв участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Глава МЗС заявив, що посольство працюватиме над зміцненням політичного діалогу, поглибленням економічного співробітництва, підтримкою культурних зв’язків та зближенням суспільств двох країн.

Міністр подякував уряду Панами за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у ці складні часи.

Андрій Сибіга також подякував українським дипломатам, які працюватимуть тут, адже «дипломатія – це не лише політика, це люди, які присвячують своє життя налагодженню взаєморозуміння між народами».

Андрій Сибіга також провів переговори з міністром закордонних справ Панами Хав'єром Мартінесом-Ача під час офіційного візиту до країни.

Панама ухвалила рішення приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, що має на меті захист прав дітей, які стали жертвами російської агресії.

Також міністри підписали Дорожню карту двосторонніх відносин на 2026–2029 роки. Документ визначає конкретні кроки для розвитку співпраці у політичній, економічній та гуманітарній сферах.