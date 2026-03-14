​КНДР запустила 10 балістичних ракет під час військових навчань США та Південної Кореї

Сотні американських та південнокорейських військових у суботу провели навчання з форсування річок, використовуючи техніку, зокрема танки та бойові броньовані машини.

Північна Корея в суботу 14 березня запустила понад 10 балістичних ракет у море на тлі проведення військових навчань США та Південної Кореї.

Як пише Reuters, про це йдеться у заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Берегова охорона Японії заявила, що імовірно виявили балістичну ракету, яка впала в море за межами виключної економічної зони Японії, повідомив громадський мовник NHK.

Ракети були запущені з району поблизу столиці Пхеньяна близько 13:20 (04:30 за Гринвічем) у напрямку моря біля східного узбережжя країни.

Північна Корея вже понад два десятиліття проводить випробування широкого спектру балістичних та крилатих ракет, прагнучи розробити засоби доставки ядерної зброї, які, як вважається, вона успішно створила. В результаті Пхеньян з 2006 року перебуває під численними санкціями Ради Безпеки ООН.

Південна Корея та Вашингтон цього тижня розпочали щорічні масштабні навчання в Південній Кореї, які, за їхніми словами, є суто оборонними та спрямовані на перевірку готовності до військових загроз з боку Північної Кореї. Сотні американських та південнокорейських військових у суботу провели навчання з форсування річок, використовуючи техніку, зокрема танки та бойові броньовані машини. Американські збройні сили мають близько 28 500 військовослужбовців та ескадрильї винищувачів, розміщені в Південній Кореї.

Північна Корея часто такими навчаннями, називаючи їх «генеральною репетицією» збройної агресії проти неї з боку союзників.

У четвер прем'єр-міністр Південної Кореї Кім Мін Сок зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, щоб обговорити шляхи відновлення діалогу з Північчю. Трамп з нетерпінням чекає будь-якої можливості зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, заявив журналістам прем'єр-міністр Південної Кореї Кім Мін Сок.