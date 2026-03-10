Потяги між Китаєм та КНДР відновлять рух через шість років після зупинки через ковід

Пасажирське залізничне сполучення між Китаєм та Північною Кореєю має відновитися цього тижня –через шість років після його призупинення через пандемію короновірусу.
Про це пише The Guardian з посиланням на туристичних операторів.
Залізничні поїздки між двома країнами були припинені у 2020 році після жорсткого закриття кордонів для запобігання поширенню вірусу.
З того часу Китай повністю відкрив свої кордони, але Північна Корея робить це повільніше, хоча прямі рейси та залізничне сполучення з Росією відновилися минулого року.
Сьогодні туристичні агенти в Пекіні та прикордонному Даньдуні повідомили, що громадяни Китаю, які працюють або навчаються в КНДР, тепер можуть купувати квитки на поїзд до цієї країни. Перший рейс запланований на четвер.
Квитки також можуть придбати і громадяни Північної Кореї, що перебувають за кордоном. Для туристів продаж квитків поки закритий.
Китай історично є найбільшим спонсором Північної Кореї та вирішальним рятівним колом для її економіки, що перебуває в занепаді, хоча Пхеньян зблизився з Росією з початку війни проти України.