На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСвіт

Потяги між Китаєм та КНДР відновлять рух через шість років після зупинки через ковід

Громадяни КНР, які працюють або навчаються у Північній Кореї, тепер можуть купувати квитки на поїзд до цієї країни. 

Потяги між Китаєм та КНДР відновлять рух через шість років після зупинки через ковід
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин їде до Росії
Фото: EPA/UPG

Пасажирське залізничне сполучення між Китаєм та Північною Кореєю має відновитися цього тижня –через шість років після його призупинення через пандемію короновірусу.

Про це пише The Guardian з посиланням на туристичних операторів.

Залізничні поїздки між двома країнами були припинені у 2020 році після жорсткого закриття кордонів для запобігання поширенню вірусу.

З того часу Китай повністю відкрив свої кордони, але Північна Корея робить це повільніше, хоча прямі рейси та залізничне сполучення з Росією відновилися минулого року.

Сьогодні туристичні агенти в Пекіні та прикордонному Даньдуні повідомили, що громадяни Китаю, які працюють або навчаються в КНДР, тепер можуть купувати квитки на поїзд до цієї країни. Перший рейс запланований на четвер.

Квитки також можуть придбати і громадяни Північної Кореї, що перебувають за кордоном. Для туристів продаж квитків поки закритий.

Китай історично є найбільшим спонсором Північної Кореї та вирішальним рятівним колом для її економіки, що перебуває в занепаді, хоча Пхеньян зблизився з Росією з початку війни проти України.

﻿
