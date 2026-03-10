Тисячі авторів опублікували «порожню» книгу на знак протесту проти використання їхніх робіт штучним інтелектом

Близько 10 000 письменників приєдналися до кампанії на захист авторських прав.

Тисячі письменників, серед яких Кадзуо Ішіґуро, Філіппа Грегорі та Річард Осман, опублікували «порожню» книгу на знак протесту проти того, що компанії зі штучного інтелекту використовують їхні твори без дозволу, повідомляє The Guardian.

Близько 10 000 авторів долучилися до книги Don’t Steal This Book («Не крадіть цю книгу»), у якій єдиним змістом є список їхніх імен. Примірники книги роздають відвідувачам Лондонського книжкового ярмарку у вівторок — за тиждень до того, як уряд Великої Британії має оприлюднити оцінку економічних наслідків запропонованих змін у законодавстві про авторське право.

До 18 березня міністри повинні представити оцінку економічного впливу, а також звіт про перебіг консультацій щодо правової реформи. Це відбувається на тлі обурення серед представників креативних індустрій через те, як компанії ШІ використовують їхні роботи.

Організатор книги Ед Ньютон-Рекс, композитор і активіст, який виступає за захист авторських прав митців, заявив, що індустрія ШІ «побудована на вкрадених роботах… узятих без дозволу і без оплати».

Він додав: «Це не злочин без жертв — генеративний ШІ конкурує з людьми, на роботах яких він навчається, позбавляючи їх засобів до існування. Уряд повинен захистити британських творців і відмовитися легалізувати крадіжку творчих робіт компаніями ШІ».

На задній обкладинці книги написано: «Уряд Великої Британії не повинен легалізувати крадіжку книг на користь компаній ШІ».