Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСвіт

Тисячі авторів опублікували «порожню» книгу на знак протесту проти використання їхніх робіт штучним інтелектом

Близько 10 000 письменників приєдналися до кампанії на захист авторських прав.

Тисячі авторів опублікували «порожню» книгу на знак протесту проти використання їхніх робіт штучним інтелектом
Тисячі авторів опублікували «порожню» книгу
Фото: Jill Mead/The Guardian

Тисячі письменників, серед яких Кадзуо Ішіґуро, Філіппа Грегорі та Річард Осман, опублікували «порожню» книгу на знак протесту проти того, що компанії зі штучного інтелекту використовують їхні твори без дозволу, повідомляє The Guardian

Близько 10 000 авторів долучилися до книги Don’t Steal This Book («Не крадіть цю книгу»), у якій єдиним змістом є список їхніх імен. Примірники книги роздають відвідувачам Лондонського книжкового ярмарку у вівторок — за тиждень до того, як уряд Великої Британії має оприлюднити оцінку економічних наслідків запропонованих змін у законодавстві про авторське право.

До 18 березня міністри повинні представити оцінку економічного впливу, а також звіт про перебіг консультацій щодо правової реформи. Це відбувається на тлі обурення серед представників креативних індустрій через те, як компанії ШІ використовують їхні роботи.

Організатор книги Ед Ньютон-Рекс, композитор і активіст, який виступає за захист авторських прав митців, заявив, що індустрія ШІ «побудована на вкрадених роботах… узятих без дозволу і без оплати».

Він додав: «Це не злочин без жертв — генеративний ШІ конкурує з людьми, на роботах яких він навчається, позбавляючи їх засобів до існування. Уряд повинен захистити британських творців і відмовитися легалізувати крадіжку творчих робіт компаніями ШІ».

На задній обкладинці книги написано: «Уряд Великої Британії не повинен легалізувати крадіжку книг на користь компаній ШІ».

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies