Світ

У підводному електрокабелі між Фінляндією та Швецією трапився збій

Наразі диверсію не розглядають. 

У підводному електрокабелі між Фінляндією та Швецією трапився збій
Прапори Швеції і Фінляндії, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Фінська компанія-оператор магістральних електромереж Fingrid повідомила про технічний збій у підводному електричному з’єднанні Fenno-Skan 2 між Фінляндією та Швецією. Інцидент стався у вівторок вранці о 7:13, а причини несправності наразі з’ясовують.

Про це пише фінський мовник YLE.

За попередніми даними, проблема пов’язана не з самим морським кабелем, а з технічною несправністю на електропідстанції поблизу міста Раума у Фінляндії. Наразі оператор каже, що жодних ознак диверсії або навмисного пошкодження немає. Фахівці компанії вже вирушили на підстанцію, щоб перевірити обладнання та встановити точну причину збою. Імовірно, з’єднання вдасться відновити досить швидко, однак це потребує додаткової перевірки.

Енергетичне з’єднання Fenno-Skan складається з двох підводних кабелів: Fenno-Skan 1 і Fenno-Skan 2, які проходять від фінського міста Раума до шведських пунктів Даннебо та Фіннбеле. Ці кабелі, що проходять через Ботнічну затоку, є важливими для енергосистеми Фінляндії, особливо під час холодної зими. Разом вони можуть передавати до 1200 мегават електроенергії, що майже відповідає потужності ядерного реактора Олкілуото-3.

Попри збій, ситуація в енергосистемі країни залишається стабільною. 

Між Фінляндією та Швецією існують і інші енергетичні з’єднання: дві старі лінії електропередачі на півночі та нова лінія Aurora Line, сумарна потужність яких становить приблизно 1900 мегават. Нині ці північні лінії працюють майже на повну потужність.

Експерти не очікують проблем у найближчі дні, зокрема через достатньо сильний прогноз виробництва електроенергії з вітру. Проте у разі тривалого збою можливі короткочасні стрибки цін.

Подібні інциденти траплялися і раніше. Наприклад, у квітні 2023 року роботу Fenno-Skan 2 було перервано через пошкодження підземного кабелю під час земляних робіт на підстанції в Раумі.

Також 25 грудня 2024 року було пошкоджено електрокабель Estlink 2, що з’єднує Фінляндію та Естонію. Його відновили лише у червні 2025 року, а справа щодо судна Eagle S, яке пошкодило кабель, досі розглядається в суді.

Минулого вересня збій також стався на лінії Estlink 1, де несправність виявили у реакторі електропідстанції в Еспоо.

