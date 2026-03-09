Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Bloomberg: США повідомили партнерів G-7 про тимчасове послаблення санкцій проти Росії

Європейці занепокоєні, що це дасть змогу Росії збільшити свої доходи.

Bloomberg: США повідомили партнерів G-7 про тимчасове послаблення санкцій проти Росії
Фото: mbk-news.appspot.com

США повідомили своїм партнерам з Великої сімки про тимчасове послаблення санкцій проти Росії, оскільки це реакція на різке зростання цін на енергоносії на тлі війни в Ірані.

Про це пише Bloomberg.

Це сталось після того, як адміністрація Трампа надала Індії дозвіл на купівлю російської нафти, що зберігається в морі.

"США наголошували, що рішення щодо Індії було дуже стриманим як з точки зору часу, так і обсягу заходів", – заявив комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс.Він додав, що Сполучені Штати не очікують суттєвого впливу цього на доходи від російської нафти.

За даними видання, звільнення від санкцій для Індії викликало занепокоєння європейців, що США можуть послаблювати свої обмеження щодо Росії саме тоді, коли економіка Москви демонструє ознаки значного навантаження. 

 Домбровскіс наголосив, що США «в цілому погоджуються» з бажанням Європи продовжувати економічний тиск на Росію, незважаючи на те, що війна з Іраном призводить до зростання цін на нафту та газ.Доходи Росії від нафти впали на початку цього року через зниження світових цін та штрафи, які призвели до значних знижок на російську нафту.

Але ціни на нафту зараз досягли висот, яких не було з часів початку повномасштабної війни Росії в Україні, що дає Москві шанс збільшити свої доходи.

  • Раніше, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США можуть скасувати санкції на подальші постачання російської нафти.
﻿
