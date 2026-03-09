Україна отримала запити про допомогу в війні на Близькому Сході від 11 країн – сусідів Ірану, США та країн Європи. Йдеться про досвід захисту життів, перехоплювачі, системи РЕБ і тренування, повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський за результатами ставки.

Він сказав, що країна готова позитивно реагувати на запити тих, хто сам допомагає їй захищати життя українців. На частину запитів уже дали відповідь конкретними рішеннями і підтримкою.

"РНБО України разом з Генеральним штабом та Силами оборони визначатимуть, на які ще запити до нашої держави ми можемо відреагувати позитивно – так, щоб не знижувати наші власні можливості захищатись", – сказав президент.

Він додав, що Україна давно пропонувала партнерам оновити та посилити спільні можливості захищати життя. Йдеться і про спільний захист від дронів та ракет, і про знищення виробництв зброї, яку зараз використовують в ударах. З’являється все більше даних про російські деталі в дронах “шахед”, якими Іран атакує його сусідів.

Контекст

Після того, як Іран став атакувати країни Перської затоки балістикою і дронами у відповідь на операцію США та Ізраїлю, до українського президента почали телефонувати лідери потерпілих країн. Володимир Зеленський казав, що Україна готова надати перехоплювачі дронів в обмін на дефіцитну балістику, а якщо лідери країн Перської затоки домовляться про перемир’я з росіянами – то надіслати фахівців. Однак експертизою вона готова допомагати безумовно.

Зрештою 5 березня США зробили запит до України про допомогу. Зеленський сказав, що держава допоможе Близькому Сходу необхідними засобами і присутністю спеціалістів.