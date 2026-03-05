​Зеленський: Україна отримала від США запит на допомогу країнам Близького Сходу в захисті від "шахедів"

Президент уже доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу.

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що вже доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку.

"Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей", - наголосив президент.

Раніше Україна висловила солідарність з країнами Близького сходу, які обстріляв Іран.

Президент казав, що Україна готова надіслати фахівців до країн Близького Сходу для боротьби з дронами, якщо ці країни домовляться з Росією про припинення вогню. Також країна готова передати перехоплювачі дронів в обмін на ракети для збиття балістики.