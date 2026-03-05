Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
​Зеленський: Україна отримала від США запит на допомогу країнам Близького Сходу в захисті від "шахедів"

Президент уже доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку. 

Володимир Зеленський
Фото: Скриншот

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу. 

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що вже доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку. 

"Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей", - наголосив президент. 

Раніше Україна висловила солідарність з країнами Близького сходу, які обстріляв Іран

Президент казав, що Україна готова надіслати фахівців до країн Близького Сходу для боротьби з дронами, якщо ці країни домовляться з Росією про припинення вогню. Також країна готова передати перехоплювачі дронів в обмін на ракети для збиття балістики. 

﻿
