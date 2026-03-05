ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ВООЗ призупиняє роботу ключового логістичного центру в Дубаї з міркувань безпеки

В центрі заблоковано медичні товари на 18 млн доларів.

ВООЗ призупиняє роботу ключового логістичного центру в Дубаї з міркувань безпеки
Всесвітня організація охорони здоров'я
Фото: ukrinform.ua

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно призупинила роботу свого найбільшого у світі логістичного хабу в Дубаї через погіршення ситуації з безпекою на Близькому Сході.

 Про це повідомила регіональна директорка ВООЗ Ханан Балхі, передає dpa.

Наразі в логістичному центрі заблоковано медичні товари на суму близько 18 млн доларів.Додаткові вантажі вартістю близько 8 млн доларів, які мали прибути морем, не можуть дістатися центру.

Як йдеться в повідомленні, на складі зберігаються ліки та медичне обладнання, що використовуються для екстрених операцій та підтримки ослаблених систем охорони здоров'я по всьому світу.

Це засоби для лікування поранених у конфліктах, жертв землетрусів чи повеней, а також ліки від таких захворювань, як високий кров'яний тиск та діабет.

За даними ВООЗ, у деякі роки дубайський центр допомагає постачати медичне обслуговування понад 20 мільйонам людей приблизно у 70 країнах.

Женевська ВООЗ також оцінює, чи можуть інші логістичні центри в Бріндізі (Італія), Найробі (Кенія) та інших місцях взяти на себе поставки.

  • Зеленський обговорив з президентом ОАЕ, як Україна може допомогти в захисті від іранських ударів.
﻿
