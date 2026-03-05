Зеленський: надіємося, що одна особа з ЄС не блокуватиме 90 млрд, інакше дамо адресу військовим

Україна сподівається, що один лідер країни Євросоюзу не блокуватиме перший транш з 90 млрд кредиту від ЄС. Інакше "його адресу дадуть військовим", щоб вони з ним поспілкувалися, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу.

Він не уточнив, про кого йдеться, але блокуванням кредиту займається Угорщина та її прем’єр-міністр Віктор Орбан. Зеленський сказав:

“У нас повинна бути передоплата від української сторони стосовно майбутньої авіації, Grippen і Rafale. Ми ще вчора з Михайлом це проговорювали. Надіємось, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 млрд або перший транш з 90 млрд і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим збройним силам, хлопцям нашим, нехай вони йому дзвонять і спілкуються своєю мовою”, – сказав він.

Зеленський вважає, що позиція Угорщини пов'язана з виборами. ЄС вимагав від України назвати дату, до якої вона зможе поремонтувати нафтопровід "Дружбу", через який Будапешт блокує кошти. Україна сьогодні це зробила – це місяць-півтора на мінімальне відновлення. Однак президент припускає, що озвучування дати угорцям буде замало.

Контекст

Країни ЄС погодилися надати Україні кредит на 90 млрд євро для закупівлі озброєння та інших критичних потреб. Це рішення підтримали всі 27 країн блоку. Однак після зупинки транзиту російської нафти через пошкодження нафтопроводу "Дружба" Угорщина вирішила блокувати надання коштів. Вона вимагає відновити транзит. Україна сьогодні повідомила, що на це піде не менше місяця.