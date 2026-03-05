Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Іран заперечив запуск ракети в напрямку Туреччини

Раніше ракета, запущена з території Ірану, пролетіла через повітряний простір Іраку та Сирії, після чого на підльоті до Туреччини була збита силами НАТО.

Іран заперечив запуск ракети в напрямку Туреччини
виставка військової техніки у Тегерані, 12 листопада 2025
Фото: EPA/UPG

Генеральний штаб Збройних сил Ірану опублікував заяву, в якій заперечує будь-який запуск ракети в напрямку Туреччини, передає Аль-Джазіра

«Збройні сили Ісламської Республіки Іран поважають суверенітет сусідньої та дружньої країни Туреччини та заперечують будь-які запуски ракет у напрямку території цієї країни», – йдеться у заяві іранської армії, яку опублікувало іранське інформаційне агентство Mehr.

За даними Міністерства оборони Туреччини, ракета наблизилася до повітряного простору Туреччини після прольоту над Іраком та Сирією.

Ракету перехопили ППО НАТО. Жертв немає. Президент Ердоган заявив, що Туреччина «вживає всіх необхідних запобіжних заходів» у консультації зі своїми союзниками по НАТО та видає «чіткі попередження, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів».

Згодом генсек НАТО натякнув на можливість застосування статті 5 статуту Альянсу у війні з Іраном. У цій статті закладений ключовий принцип колективної оборони НАТО – збройний напад на одного з членів Альянсу вважається нападом на них усіх.

﻿
