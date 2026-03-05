Іран заперечив запуск ракети в напрямку Туреччини

Раніше ракета, запущена з території Ірану, пролетіла через повітряний простір Іраку та Сирії, після чого на підльоті до Туреччини була збита силами НАТО.

Генеральний штаб Збройних сил Ірану опублікував заяву, в якій заперечує будь-який запуск ракети в напрямку Туреччини, передає Аль-Джазіра.

«Збройні сили Ісламської Республіки Іран поважають суверенітет сусідньої та дружньої країни Туреччини та заперечують будь-які запуски ракет у напрямку території цієї країни», – йдеться у заяві іранської армії, яку опублікувало іранське інформаційне агентство Mehr.

За даними Міністерства оборони Туреччини, ракета наблизилася до повітряного простору Туреччини після прольоту над Іраком та Сирією.

Ракету перехопили ППО НАТО. Жертв немає. Президент Ердоган заявив, що Туреччина «вживає всіх необхідних запобіжних заходів» у консультації зі своїми союзниками по НАТО та видає «чіткі попередження, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів».

Згодом генсек НАТО натякнув на можливість застосування статті 5 статуту Альянсу у війні з Іраном. У цій статті закладений ключовий принцип колективної оборони НАТО – збройний напад на одного з членів Альянсу вважається нападом на них усіх.