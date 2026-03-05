У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Міністр оборони Німеччини розкритикував дії США проти Ірану

Бундесвер не братиме участі у війні на Близькому Сході.

Міністр оборони Німеччини розкритикував дії США проти Ірану
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Очільник міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус під час дебатів у Бундестазі щодо війни на Близькому Сході критично висловився на адресу США через удари по Ірану.

Як пише Deutsche Welle, посадовець назвав "ілюзорним" підхід Вашингтона, який ґрунтується на "військовій силі та односторонніх діях".

На думку міністра оборони, конфлікти не можна вирішити лише такими засобами, про що Німеччина повинна невпинно нагадувати "американським та ізраїльським друзям".

Пісторіус підкреслив, що збройні сили Німеччини точно не братимуть участь у цій війні і закликав сторони дотримуватися міжнародного права - хоча Іран "ігнорував ці правила десятиліттями, змусивши міжнародну спільноту безуспішно стримувати деструктивну роль країни".

У Бундестазі чимало депутатів висловили занепокоєння відсутністю правової основи для початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, але наголошували на тому, що "режим мулли в Ірані є найбільшим лихом для країни, регіону, іранського народу та інших людей". 

