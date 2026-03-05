Міністр оборони Німеччини розкритикував дії США проти Ірану

Бундесвер не братиме участі у війні на Близькому Сході.

Очільник міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус під час дебатів у Бундестазі щодо війни на Близькому Сході критично висловився на адресу США через удари по Ірану.

Як пише Deutsche Welle, посадовець назвав "ілюзорним" підхід Вашингтона, який ґрунтується на "військовій силі та односторонніх діях".

На думку міністра оборони, конфлікти не можна вирішити лише такими засобами, про що Німеччина повинна невпинно нагадувати "американським та ізраїльським друзям".

Пісторіус підкреслив, що збройні сили Німеччини точно не братимуть участь у цій війні і закликав сторони дотримуватися міжнародного права - хоча Іран "ігнорував ці правила десятиліттями, змусивши міжнародну спільноту безуспішно стримувати деструктивну роль країни".

У Бундестазі чимало депутатів висловили занепокоєння відсутністю правової основи для початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, але наголошували на тому, що "режим мулли в Ірані є найбільшим лихом для країни, регіону, іранського народу та інших людей".