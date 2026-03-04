Bloomberg: США планують звільнити від санкцій німецьку дочірню компанію "Роснєфті"

Наразі компанія Rosneft Deutschland має ліцензію, яка дозволяє їй працювати попри санкції до квітня 2026.

США планують продовжити дію санкційного звільнення для німецького підрозділу російської компанії Rosneft Deutschland на невизначений термін, пише Bloomberg із посиланням на поінформоване джерело.

За інформацією агентства, відповідне рішення має зменшити ризики перебоїв у роботі нафтопереробної галузі Німеччини на тлі нестабільності світового нафтового ринку, спричиненої конфліктом на Близькому Сході.

Очікується, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США може офіційно оголосити про продовження звільнення вже в п’ятницю, 6 березня.

У Міністерстві економіки Німеччини підтвердили, що перебувають у "тісному та конструктивному контакті" з американською стороною щодо цього питання.

Наразі компанія має ліцензію, яка дозволяє їй працювати попри санкції, до квітня 2026 року.

Компанія Rosneft Deutschland володіє частками у трьох німецьких нафтопереробних заводах, які забезпечують близько 12% загальних переробних потужностей країни. Серед них – нафтопереробний завод у Шведті поблизу Берліна.

Крім того, компанія має частку в Трансальпійському нафтопроводі.

Підрозділ належить російській компанії Роснєфть, однак із вересня 2022 року перебуває під тимчасовим управлінням Федерального мережевого агентства Німеччини.

У лютому 2026 року Європейська комісія офіційно схвалила перехід компаній Rosneft Deutschland (RDG) та RN Refining & Marketing (RN R&M) під одноосібний контроль Міністерства економіки та захисту клімату Німеччини.

Раніше Берлін уникав прямої конфіскації активів "Роснафти", бо побоювався юридичних наслідків, зокрема, необхідності виплачувати компенсації російській стороні.