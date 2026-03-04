Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаСвіт

Bloomberg: США планують звільнити від санкцій німецьку дочірню компанію "Роснєфті"

Наразі компанія Rosneft Deutschland має ліцензію, яка дозволяє їй працювати попри санкції до квітня 2026.

Bloomberg: США планують звільнити від санкцій німецьку дочірню компанію "Роснєфті"
Фото: Роснафта

США планують продовжити дію санкційного звільнення для німецького підрозділу російської компанії Rosneft Deutschland на невизначений термін, пише Bloomberg із посиланням на поінформоване джерело.

За інформацією агентства, відповідне рішення має зменшити ризики перебоїв у роботі нафтопереробної галузі Німеччини на тлі нестабільності світового нафтового ринку, спричиненої конфліктом на Близькому Сході.

Очікується, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США може офіційно оголосити про продовження звільнення вже в п’ятницю, 6 березня. 

У Міністерстві економіки Німеччини підтвердили, що перебувають у "тісному та конструктивному контакті" з американською стороною щодо цього питання.

Наразі компанія має ліцензію, яка дозволяє їй працювати попри санкції, до квітня 2026 року.

Компанія Rosneft Deutschland володіє частками у трьох німецьких нафтопереробних заводах, які забезпечують близько 12% загальних переробних потужностей країни. Серед них – нафтопереробний завод у Шведті поблизу Берліна. 

Крім того, компанія має частку в Трансальпійському нафтопроводі.

Підрозділ належить російській компанії Роснєфть, однак із вересня 2022 року перебуває під тимчасовим управлінням Федерального мережевого агентства Німеччини.

  • Раніше Берлін уникав прямої конфіскації активів "Роснафти", бо побоювався юридичних наслідків, зокрема, необхідності виплачувати компенсації російській стороні. 
  • Теперішнє рішення Єврокомісії створює правове поле для остаточного виведення цих підприємств із-під впливу РФ.
﻿
