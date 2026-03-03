Масове скасування авіарейсів у Дубаї заблокувало світові потоки золота

Масове скасування авіарейсів до і з Дубаю через загострення конфлікту на Близькому Сході паралізувало роботу одного з найбільших світових хабів дорогоцінних металів, пише Bloomberg.

Трейдери опинилися в ситуації, коли фізичне переміщення золота та срібла стало неможливим, оскільки основну частину злитків перевозять саме у вантажних відсіках пасажирських літаків. Масштабна ракетна атака Ірану змусила ОАЕ частково закрити повітряний простір, і це в результаті призвело до безстрокової зупинки відправлень.

Представники логістичних і торговельних компаній зазначають, що перевезення золота автошляхами до інших аеропортів регіону наразі є неможливим через занадто високі безпекові ризики та складнощі з міжнародним страхуванням.

Зазвичай літаками перевозять дорогоцінні метали на сотні мільйонів доларів за рейс, і страховики обмежують обсяги вантажу на одному борту не за вагою, а за вартістю. Наземне транспортування потребувало б озброєного супроводу та вирішення юридичних питань щодо перетину кордонів зі зброєю, а це наразі нереально зробити.

За даними Flightradar24, у світі вже скасували понад 12 300 рейсів, а найбільші перевізники регіону — Emirates та Etihad — продовжили зупинку польотів щонайменше до 4-5 березня. Тимчасовий колапс у Дубаї вже спричинив різке зростання премій на золото в Саудівській Аравії через дефіцит металу.