Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСвіт

Масове скасування авіарейсів у Дубаї заблокувало світові потоки золота

Основну частину злитків перевозять саме у вантажних відсіках пасажирських літаків.

Масове скасування авіарейсів у Дубаї заблокувало світові потоки золота
злитки золота
Фото: thebalance.com

Масове скасування авіарейсів до і з Дубаю через загострення конфлікту на Близькому Сході паралізувало роботу одного з найбільших світових хабів дорогоцінних металів, пише Bloomberg

Трейдери опинилися в ситуації, коли фізичне переміщення золота та срібла стало неможливим, оскільки основну частину злитків перевозять саме у вантажних відсіках пасажирських літаків. Масштабна ракетна атака Ірану змусила ОАЕ частково закрити повітряний простір, і це в результаті призвело до безстрокової зупинки відправлень.

Представники логістичних і торговельних компаній зазначають, що перевезення золота автошляхами до інших аеропортів регіону наразі є неможливим через занадто високі безпекові ризики та складнощі з міжнародним страхуванням. 

Зазвичай літаками перевозять дорогоцінні метали на сотні мільйонів доларів за рейс, і страховики обмежують обсяги вантажу на одному борту не за вагою, а за вартістю. Наземне транспортування потребувало б озброєного супроводу та вирішення юридичних питань щодо перетину кордонів зі зброєю, а це наразі нереально зробити.

За даними Flightradar24, у світі вже скасували понад 12 300 рейсів, а найбільші перевізники регіону — Emirates та Etihad — продовжили зупинку польотів щонайменше до 4-5 березня. Тимчасовий колапс у Дубаї вже спричинив різке зростання премій на золото в Саудівській Аравії через дефіцит металу. 

﻿
