США просять виїхати частину персоналу посольств в Йорданії, Бахрейні, Іраку, Катару та Кувейту

А американців в Саудівській Аравії закликали бути в укриттях через неминучі атаки.

Держдеп розпорядився виїхати частині персоналу з американських посольств в Йорданії, Бахрейні, Іраку, Катару та Кувейту. Про це пише New York Post.

Вказівка стосується співробітників посольств та їхніх родин, що не виконують невідкладних функцій. Рішення пов’язане з іранськими дроновими та ракетними атаками.

В Йорданії та Бахрейні є потенційні терористичні загрози, а Ірак несе високий ризик насильства і викрадень. Американці, які залишаються в цих країнах, мусять подбати про запасі плани на випадок погіршення ситуації.

“Запасні плани не повинні покладатися на американський уряд для допомоги виїзду чи евакуації”, – мовиться у повідомленні.

Крім того, посольство США в Саудівській Аравії попереджає про неминучі ракетні атаки та атаки безпілотників над Дахраном, де розташоване консульство США. Американців закликають залишатися в укриттях та "переглянути плани безпеки на випадок нападу", пише The Times.

Уряд США поки не збирається евакуювати його громадян і з Ізраїлю, додають NBC News.

Воєнна операція США та Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, триває. Іранці завдали ударів по військових базах США і союзників у багатьох країнах Перської затоки та Кіпру. BBC повідомляє, що ОАЕ за ці дні збили 172 і 755 дронів Ірану.