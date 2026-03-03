Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ГоловнаСвіт

США просять виїхати частину персоналу посольств в Йорданії, Бахрейні, Іраку, Катару та Кувейту

А американців в Саудівській Аравії закликали бути в укриттях через неминучі атаки. 

США просять виїхати частину персоналу посольств в Йорданії, Бахрейні, Іраку, Катару та Кувейту
Фото: armyinform.com.ua

Держдеп розпорядився виїхати частині персоналу з американських посольств в Йорданії, Бахрейні, Іраку, Катару та Кувейту. Про це пише New York Post.

Вказівка стосується співробітників посольств та їхніх родин, що не виконують невідкладних функцій. Рішення пов’язане з іранськими дроновими та ракетними атаками. 

В Йорданії та Бахрейні є потенційні терористичні загрози, а Ірак несе високий ризик насильства і викрадень. Американці, які залишаються в цих країнах, мусять подбати про запасі плани на випадок погіршення ситуації. 

“Запасні плани не повинні покладатися на американський уряд для допомоги виїзду чи евакуації”, – мовиться у повідомленні. 

Крім того, посольство США в Саудівській Аравії попереджає про неминучі ракетні атаки та атаки безпілотників над Дахраном, де розташоване консульство США. Американців закликають залишатися в укриттях та "переглянути плани безпеки на випадок нападу", пише The Times.

Уряд США поки не збирається евакуювати його громадян і з Ізраїлю, додають NBC News.

Воєнна операція США та Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, триває. Іранці завдали ударів по військових базах США і союзників у багатьох країнах Перської затоки та Кіпру. BBC повідомляє, що ОАЕ за ці дні збили 172 і 755 дронів Ірану. 

﻿
