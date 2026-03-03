ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСвіт

Трамп порівняв Зеленського з шоуменом Барнумом і сказав, що "сонний" Байден витратив на Україну весь час і гроші

Американський президент запевнив, що зараз військові склади Сполучених Штатів заповнені. 

Трамп порівняв Зеленського з шоуменом Барнумом і сказав, що "сонний" Байден витратив на Україну весь час і гроші
Трамп у Конгресі
Фото: EPA/UPG

Американський президент Дональд Трамп порівняв українського колегу Володимира Зеленського з Фінеасом Тейлором Барнумом (шоуменом і бізнесменом, відомим своїми вигадками) та сказав, що "сонний" Джо Байден витрачав увесь час і всі кошти, аби віддати Україні "сотні мільярдів доларів". Відповідний допис він опублікував у власній соцмережі Truth, яку дублює акаунт у X. 

Дональд Трамп написав, що зараз запаси боєприпасів США на середньому і вище середнього рівні, "ніколи не були краще чи вище". Він сказав, що запаси зброї практично необмежені. 

"Війни можуть тривати вічно, і дуже успішно, використовуючи лише ці постачання (які краще ніж найкраща зброя інших країн!)", – сказав він. 

Трамп додав, що багато додаткової зброї зберігають для США в інших країнах. 

"Сонний Джо Байден витратив увесь його час і гроші нашої країни, надаючи все Пі Ті Барнуму (Зеленському!) України – що коштувало сотні мільярдів доларів – і, поки він віддавав геть супер високу якість (БЕЗКОШТОВНО!), він не подбав, щоб замінити це. На щастя, я відбудував військо в мій перший термін, і продовжуватиму це робити", – сказав він, додав, що США мають повні склади і готові до великої перемоги.

Допис він опублікував на тлі військової операції в Ірані, розпочатої з Ізраїлем у суботу. 

Трамп не вперше робить заяви про те, що за часів попередньої адміністрації Штати нібито витратили на Україну сотні мільярдів доларів, але ці дані не підтверджені ні української стороною, ні американською. Оцінка витрат на допомогу Україні станом на весну минулого року становила $100 млрд, а не 300 млрд, про які казав Трамп і борг яких він намагався приписати Україні. Адміністрація Трамп не надає Україні військову підтримку безкоштовно – її купують європейські партнери.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies