Трамп порівняв Зеленського з шоуменом Барнумом і сказав, що "сонний" Байден витратив на Україну весь час і гроші

Американський президент Дональд Трамп порівняв українського колегу Володимира Зеленського з Фінеасом Тейлором Барнумом (шоуменом і бізнесменом, відомим своїми вигадками) та сказав, що "сонний" Джо Байден витрачав увесь час і всі кошти, аби віддати Україні "сотні мільярдів доларів". Відповідний допис він опублікував у власній соцмережі Truth, яку дублює акаунт у X.

Дональд Трамп написав, що зараз запаси боєприпасів США на середньому і вище середнього рівні, "ніколи не були краще чи вище". Він сказав, що запаси зброї практично необмежені.

"Війни можуть тривати вічно, і дуже успішно, використовуючи лише ці постачання (які краще ніж найкраща зброя інших країн!)", – сказав він.

Трамп додав, що багато додаткової зброї зберігають для США в інших країнах.

"Сонний Джо Байден витратив увесь його час і гроші нашої країни, надаючи все Пі Ті Барнуму (Зеленському!) України – що коштувало сотні мільярдів доларів – і, поки він віддавав геть супер високу якість (БЕЗКОШТОВНО!), він не подбав, щоб замінити це. На щастя, я відбудував військо в мій перший термін, і продовжуватиму це робити", – сказав він, додав, що США мають повні склади і готові до великої перемоги.

Допис він опублікував на тлі військової операції в Ірані, розпочатої з Ізраїлем у суботу.

Трамп не вперше робить заяви про те, що за часів попередньої адміністрації Штати нібито витратили на Україну сотні мільярдів доларів, але ці дані не підтверджені ні української стороною, ні американською. Оцінка витрат на допомогу Україні станом на весну минулого року становила $100 млрд, а не 300 млрд, про які казав Трамп і борг яких він намагався приписати Україні. Адміністрація Трамп не надає Україні військову підтримку безкоштовно – її купують європейські партнери.