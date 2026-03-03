Європі загрожує хмара пилу із Сахари

Через сильні вітри з Африки небо над європейськими державами може зафарбуватися помаранчевим.

Метеорологи попереджають, що цього тижня сильні вітри з Африки призведуть до потрапляння на європейський континент пилу із пустелі Сахара, що супроводжуватиметься підвищеною концентрацією у повітрі дрібнодисперсних частинок.

Як пише Le Figaro, пил огорне практично усю територію Франції, а також Італію, Швейцарію, значну частину Іспанії, Греції, Великої Британії і може докучати жителям Хорватії, Словенії та інших держав Середземномор'я.

Хмари дістануться берегів Європи у вівторок, а пікове забруднення повітря очікується у четвер.

Через перенесення сахарського пилу небо може набувати помаранчевого відтінку, а у випадку опадів можливі "брудні дощі" та випадання осаду. У зоні ризику хворі на астму та інші легеневі хвороби - пил загострює синдроми ускладненого дихання, кашлю та подразнення бронхів.