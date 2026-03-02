СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСвіт

З ЄС обговорюють зміну законодавства для конфіскації нафти з російських танкерів

Саме це допомогло б зменшити можливості ворога вести війну, вважає Зеленський.

З ЄС обговорюють зміну законодавства для конфіскації нафти з російських танкерів
Естонська влада затримала нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії
Фото: news.err.ee

Україна обговорювала з лідерами Євросоюзу зміни європейського законодавства, аби отримати можливість конфіскації нафти з затриманих суден тіньового флоту Росії. Про це президент Володимир Зеленський повідомив в аудіокоментарі журналістам.

Це обговорювали з президенткою Єврокомісії та іншими лідерами. Конфіскація мала б більший вплив, вважає він. 

“Затримка – це одна історія, а потім їх відпускати – в принципі впливу на тіньовий флот, на зменшення нафти або грошей з цієї нафти: які ідуть потім на війну проти нас – такого результату не буде без зміни відповідного законодавства”, – сказав президент. 

  • У січні танкери тіньового флоту Росії затримували Сполучені Штати. Україна закликає європейських партнерів також затримувати їх, аби зменшити можливість ворога вести війну.
  • Днями в Північному морі російський танкер затримала Бельгія. Судна затримували також Франція та Німеччина. 
﻿
