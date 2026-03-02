З ЄС обговорюють зміну законодавства для конфіскації нафти з російських танкерів

Україна обговорювала з лідерами Євросоюзу зміни європейського законодавства, аби отримати можливість конфіскації нафти з затриманих суден тіньового флоту Росії. Про це президент Володимир Зеленський повідомив в аудіокоментарі журналістам.
Це обговорювали з президенткою Єврокомісії та іншими лідерами. Конфіскація мала б більший вплив, вважає він.
“Затримка – це одна історія, а потім їх відпускати – в принципі впливу на тіньовий флот, на зменшення нафти або грошей з цієї нафти: які ідуть потім на війну проти нас – такого результату не буде без зміни відповідного законодавства”, – сказав президент.
- У січні танкери тіньового флоту Росії затримували Сполучені Штати. Україна закликає європейських партнерів також затримувати їх, аби зменшити можливість ворога вести війну.
- Днями в Північному морі російський танкер затримала Бельгія. Судна затримували також Франція та Німеччина.