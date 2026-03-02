Сибіга: ​Путіна більше хвилює зростання цін на нафту, ніж його "партнери" в Ірані

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що зараз Іран відчуває брак підтримки з боку його "союзників" особливо помітний, особливо з боку Росії.
Про це він написав у соцмережі Х.
Сибіга нагадав, що Іран та Росія минулого року підписали 20-річний всеохоплюючий договір про стратегічне партнерство. Нещодавно Іран також значно поглибив співпрацю, зосереджену на обороні, з союзниками Росії Нігером, Малі та Буркіна-Фасо.
"Зараз Москва не поспішає рятувати свого «союзника». Чесно кажучи, Путіна, ймовірно, більше хвилює зростання цін на нафту, ніж його «партнери» в Тегерані. Наприклад, Росія ще не ініціювала заяву БРІКС, незважаючи на те, що Іран приєднався до групи два роки тому. Путін висловив співчуття після смерті Хаменеї; от і все", - зазначив Сибіга.
"Суть у тому, що Москва завжди зраджуватиме тих, хто розраховує на її підтримку. У найкритичніший момент Росія умиє руки від своїх партнерів. Це траплялося вже багато разів. Падіння Асада, Мадуро та Хаменеї матиме стратегічні наслідки для московського режиму, наближаючи його власний крах", - додав голова МЗС.
Співпраця Ірану та Росії
- Іран став важливішим для Кремля після того, як західні санкції через війну Росії в Україні обмежили їїзовнішньоторговельні шляхи та змусили її шукати ринки за межами Європи.
- 12 грудня 2023 року стало відомо, що Росія та Іран прискорять роботу над "великою новою міждержавною угодою". Перед цим РФ та Іран підписали декларацію щодо протидії західним санкціям. Йдеться про шляхи і засоби для “протидії, пом'якшення і компенсації негативних наслідків” обмежувальних заходів.
- Після цього у Кремлі відбулися п’ятигодинні перемовини президента РФ Володимира Путіна з президентом Ірану Ібрагімом Райсі.
- У листопаді 2023-го Москва заявила, що Росія та Іран розвивають свої відносини, “зокрема у сфері військово-технічного співробітництва”. Білий дім припустив, що Іран може розглядати можливість надання Росії балістичних ракет.
- Тегеран також заявляв, що фіналізував угоду щодо купівлі російських винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і навчально-тренувальних літаків Як-130.
- Крім того, Росія майже від початку повномасштабної війни з Україною використовує іранські дрони - "шахеди".