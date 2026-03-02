Сибіга: ​Путіна більше хвилює зростання цін на нафту, ніж його "партнери" в Ірані

Голова МЗС нагадав, що минулого року Іран і РФ підписали 20-річний договір про стратегічне партнерство.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що зараз Іран відчуває брак підтримки з боку його "союзників" особливо помітний, особливо з боку Росії.

Про це він написав у соцмережі Х.

Сибіга нагадав, що Іран та Росія минулого року підписали 20-річний всеохоплюючий договір про стратегічне партнерство. Нещодавно Іран також значно поглибив співпрацю, зосереджену на обороні, з союзниками Росії Нігером, Малі та Буркіна-Фасо.

"Зараз Москва не поспішає рятувати свого «союзника». Чесно кажучи, Путіна, ймовірно, більше хвилює зростання цін на нафту, ніж його «партнери» в Тегерані. Наприклад, Росія ще не ініціювала заяву БРІКС, незважаючи на те, що Іран приєднався до групи два роки тому. Путін висловив співчуття після смерті Хаменеї; от і все", - зазначив Сибіга.

"Суть у тому, що Москва завжди зраджуватиме тих, хто розраховує на її підтримку. У найкритичніший момент Росія умиє руки від своїх партнерів. Це траплялося вже багато разів. Падіння Асада, Мадуро та Хаменеї матиме стратегічні наслідки для московського режиму, наближаючи його власний крах", - додав голова МЗС.

