Йдеться про базу RAF Fairford у графстві Глостершир, а також спільну британсько-американську військову базу Дієго-Гарсія на островах Чагос.

США отримали дозвіл використовувати британські військові бази для запуску ударів по іранських складах ракет і пускових установках.

Як пише Financial Times, про це оголосив у неділю британський прем’єр Кір Стармер.

За словами британських посадовців, Лондон дозволив використовувати базу RAF Fairford у графстві Глостершир, а також спільну британсько-американську військову базу Дієго-Гарсія на островах Чагос.

Прем’єр-міністр заявив, що цей крок «відповідає міжнародному праву», підкреслює «колективну самооборону давніх друзів і союзників» та допоможе захистити життя і інтереси британців. Він додав, що країни Перської затоки закликали Лондон активніше долучитися до захисту регіону.

У відеозверненні, опублікованому в X, Стармер наголосив, що його позиція щодо участі Великої Британії в ударах США та Ізраїлю по Ірану не змінилася, і британські військові не братимуть участі в наступальних атаках.

Стармер відмовився прямо підтримати удари по Ірану, які, на думку Британії, порушують міжнародне право, намагаючись уникнути втягування країни в конфлікт.

Водночас він звернув увагу на «тривалі атаки» Ірану проти низки країн Близького Сходу, «які на них не нападали», зокрема по цивільній інфраструктурі: аеропортах і готелях, де перебували громадяни Великої Британії.

Британські посадовці вважають, що щонайменше 200 тисяч підданих Великої Британії, багато з яких перебувають у відпустці або транзитом, можуть знаходитися на Близькому Сході. Їх закликали «зареєструвати свою присутність» на випадок можливої евакуації.

Описуючи ризики для британських військових у регіоні, Стармер повідомив, що іранська атака на військову базу в Бахрейні в суботу ледь не вразила британський персонал.

Прем’єр зазначив, що єдиний спосіб зупинити загрозу з боку Ірану – знищити ракети в місцях їхнього зберігання або пускові установки і «США попросили дозволу використовувати британські бази саме з цією конкретною і обмеженою оборонною метою».

Раніше Лондон неохоче погоджувався дозволити Вашингтону використання Дієго-Гарсії в Індійському океані або RAF Fairford для перших ударів по Тегерану, оскільки британські чиновники побоювалися, що це суперечитиме міжнародному праву.

Роль Великої Британії обмежиться «оборонними діями» в регіоні, підкреслив Стармер.

Після заяви уряд Британії оприлюднив короткий виклад юридичних аргументів, зосереджений на тому, що цей крок спрямований на захист самої Великої Британії та її позицій у регіоні, а також на «дії в межах колективної самооборони регіональних союзників, які звернулися по підтримку». У документі зазначено, що «це не означає ширшої участі Великої Британії в поточному конфлікті між США, Ізраїлем та Іраном». Ліберальні демократи вимагали, щоб Стармер повністю виклав юридичне обґрунтування та виніс своє рішення на голосування в Палаті громад у понеділок.

Також стало відомо, що Велика Британія почала розробляти варіанти масової евакуації своїх громадян з Близького Сходу «повітрям, сушею або морем».

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в неділю неодноразово відмовлявся прямо підтримати удари США та Ізраїлю по Ірану. Позиція Британії є більш неоднозначною порівняно з Канадою та Австралією, які підтримали військові дії.

Велика Британія повідомила, що “ймовірний дрон” атакував її повітряну базу на Кіпрі, спричинивши незначні пошкодження.