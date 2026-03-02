США отримали дозвіл використовувати британські військові бази для запуску ударів по іранських складах ракет і пускових установках.
Як пише Financial Times, про це оголосив у неділю британський прем’єр Кір Стармер.
За словами британських посадовців, Лондон дозволив використовувати базу RAF Fairford у графстві Глостершир, а також спільну британсько-американську військову базу Дієго-Гарсія на островах Чагос.
Прем’єр-міністр заявив, що цей крок «відповідає міжнародному праву», підкреслює «колективну самооборону давніх друзів і союзників» та допоможе захистити життя і інтереси британців. Він додав, що країни Перської затоки закликали Лондон активніше долучитися до захисту регіону.
У відеозверненні, опублікованому в X, Стармер наголосив, що його позиція щодо участі Великої Британії в ударах США та Ізраїлю по Ірану не змінилася, і британські військові не братимуть участі в наступальних атаках.
My update on the situation in the Middle East. pic.twitter.com/DvsOVcTDMy— Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 1, 2026
Стармер відмовився прямо підтримати удари по Ірану, які, на думку Британії, порушують міжнародне право, намагаючись уникнути втягування країни в конфлікт.
Водночас він звернув увагу на «тривалі атаки» Ірану проти низки країн Близького Сходу, «які на них не нападали», зокрема по цивільній інфраструктурі: аеропортах і готелях, де перебували громадяни Великої Британії.
Британські посадовці вважають, що щонайменше 200 тисяч підданих Великої Британії, багато з яких перебувають у відпустці або транзитом, можуть знаходитися на Близькому Сході. Їх закликали «зареєструвати свою присутність» на випадок можливої евакуації.
Описуючи ризики для британських військових у регіоні, Стармер повідомив, що іранська атака на військову базу в Бахрейні в суботу ледь не вразила британський персонал.
Прем’єр зазначив, що єдиний спосіб зупинити загрозу з боку Ірану – знищити ракети в місцях їхнього зберігання або пускові установки і «США попросили дозволу використовувати британські бази саме з цією конкретною і обмеженою оборонною метою».
Раніше Лондон неохоче погоджувався дозволити Вашингтону використання Дієго-Гарсії в Індійському океані або RAF Fairford для перших ударів по Тегерану, оскільки британські чиновники побоювалися, що це суперечитиме міжнародному праву.
Роль Великої Британії обмежиться «оборонними діями» в регіоні, підкреслив Стармер.
Після заяви уряд Британії оприлюднив короткий виклад юридичних аргументів, зосереджений на тому, що цей крок спрямований на захист самої Великої Британії та її позицій у регіоні, а також на «дії в межах колективної самооборони регіональних союзників, які звернулися по підтримку». У документі зазначено, що «це не означає ширшої участі Великої Британії в поточному конфлікті між США, Ізраїлем та Іраном». Ліберальні демократи вимагали, щоб Стармер повністю виклав юридичне обґрунтування та виніс своє рішення на голосування в Палаті громад у понеділок.
Також стало відомо, що Велика Британія почала розробляти варіанти масової евакуації своїх громадян з Близького Сходу «повітрям, сушею або морем».
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в неділю неодноразово відмовлявся прямо підтримати удари США та Ізраїлю по Ірану. Позиція Британії є більш неоднозначною порівняно з Канадою та Австралією, які підтримали військові дії.
- Велика Британія повідомила, що “ймовірний дрон” атакував її повітряну базу на Кіпрі, спричинивши незначні пошкодження.
- 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. А
- президент США Дональд Трамп повідомив, що “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей”. Їхня діяльність, за словами президента, безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, їхнім військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі.
- Трамп додав, що результатом операції має стати зміна режиму в Ірані.
- Американці назвали свою операцію “Епічна лють”. Для ударів використали і авіацію, і судна. Пентагон також задіяв американські сили та засоби, сконцентровані на американських базах в Катарі, ОАЕ, Іраку, Бахнейні та Йорданії.
- У відповіді на удари іранський КВІР атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі і Бахрейні. Вибухи лунали, зокрема, в Дубаї і Абу-Дабі, де уламки ракети влучили в хмарочос і вбили людину. Загалом в ОАЕ загинули троє людей, поранень отримали десятки. В Еміратах була пошкоджена і військова база Франції.
- Ізраїль і США завдали удару по Ірану через кілька днів після американо-іранських перемовин про ядерну програму у Женеві. Раунд завершився без прогресу, казав Трамп.
- У попередні місяці в Ірані спалахнули протести про режиму, які влада жорстоко розганяла, вбиваючи активістів. Кількість жертв, за деякими оцінками, сягає 30 000.
- 1 березня Ізраїль атакував і ліванську “Хезболлу”.