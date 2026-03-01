Китай засудив вбивство верховного лідера Ірану Хаменеї

Китай засудив убивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши це "грубим порушенням міжнародного права".

Відповідну заяву оприлюднили у МЗС Китаю.

"Напад та вбивство Верховного лідера Ірану є серйозним порушенням суверенітету та безпеки Ірану, попиранням цілей та принципів Статуту ООН та основних норм міжнародних відносин. Китай рішуче виступає проти цього та рішуче засуджує це", – йдеться у повідомленні.

У КРН закликали до негайного припинення військових операцій, уникнення подальшої ескалації напруженості та спільного захисту миру і стабільності на Близькому Сході та у світі.