Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Китай засудив вбивство верховного лідера Ірану Хаменеї

У КНР назвали це "грубим порушенням міжнародного права".

Китай засудив вбивство верховного лідера Ірану Хаменеї
Прапор Китаю
Фото: з відкритих джерел

Китай засудив убивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши це "грубим порушенням міжнародного права".

Відповідну заяву оприлюднили у МЗС Китаю.

"Напад та вбивство Верховного лідера Ірану є серйозним порушенням суверенітету та безпеки Ірану, попиранням цілей та принципів Статуту ООН та основних норм міжнародних відносин. Китай рішуче виступає проти цього та рішуче засуджує це", – йдеться у повідомленні.

У КРН закликали до негайного припинення військових операцій, уникнення подальшої ескалації напруженості та спільного захисту миру і стабільності на Близькому Сході та у світі.

﻿
