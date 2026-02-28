Про загибель Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї у повідомленні ЦАХАЛ не йдеться.

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівництва оборони іранського режиму терору.

“Сьогодні сотні винищувачів ВПС Ізраїлю, за точними розвідданими ЦАХАЛу, завдали ударів по сотнях військових цілей, що належать іранському режиму терору по всій території Ірану. Операція розпочалася з превентивного удару після того, як ЦАХАЛ виявив кілька місць у Тегерані, де зібралися високопосадовці іранського оборонного відомства”, – йдеться у повідомленні.

Наразі підтверджено, що під час початкового удару ЦАХАЛ ліквідував серед іранських високопосадовців таких осіб:

Алі Шамхані — секретар Ради національної безпеки Ірану. Один із керівників процесів ухвалення рішень у сфері безпеки Ірану та особистий радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї з питань безпеки.

Мохаммад Пакпур — командувач КВІР з часу операції Rising Lion та один із керівників плану «знищення Ізраїлю». У межах своєї посади Пакпур командував основними військовими силами Ірану та відповідав за застосування стратегічних ракетних сил проти Ізраїлю, а також за підтримку і координацію іранських проксі-структур. Також він очолював жорстке придушення протестів в Ірані протягом останнього місяця.

Салех Асаді — керівник розвідувального управління надзвичайного командування «Хатам аль-Анбія» та старший офіцер розвідки Верховного командування збройних сил Ірану. Брав участь у розробці іранської стратегії проти Ізраїлю та США і був глибоко залучений до плану знищення Держави Ізраїль.

Мохаммад Ширазі — керівник військового бюро верховного лідера Алі Хаменеї з 1989 року. Відповідав за зв’язки між вищим командуванням збройних сил Ірану та верховним лідером і був одним із ключових діячів керівництва іранського режиму.

Азіз Насірзаде — міністр оборони Ірану. Обіймав низку ключових посад, зокрема командувача ВПС Ірану та заступника начальника Генерального штабу збройних сил. На посаді міністра оборони відповідав за військову промисловість Ірану, включно з виробництвом балістичних ракет великої дальності та озброєння, яке передавалося іранським проксі-структурам, а також за організацію SPND (Організація оборонних інновацій та досліджень), що просувала проєкти, пов’язані з ядерною, біологічною та хімічною зброєю.

Хоссейн Джабаль Амеліан — голова організації SPND, яка протягом років розвивала проєкти, пов’язані з ядерною, біологічною та хімічною зброєю. Амеліан був давнім представником цієї структури.

Реза Мозаффарі-Нія — колишній голова організації SPND, який просував зусилля зі створення ядерної зброї.

Наразі ВПС Ізраїлю продовжують завдавати ударів по території Ірану на основі точних розвідувальних даних ЦАХАЛу та у співпраці з військовими США з метою захисту Держави Ізраїль і регіональної коаліції. ЦАХАЛ заявляє, що продовжить діяти проти всіх, хто намагається зашкодити безпеці Держави Ізраїль.