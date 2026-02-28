ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Трамп заявив, що військова операція в Ірані може йти довго або закінчитися за 2-3 дні

Президент США каже, що “дав зелене світло” операції в Ірані через відсутність прогресу в ядерних переговорах.

Фото: EPA/UPG

Президент США Долнальд Трамп заявив, що після військової операції США в Ірані існує кілька варіантів “виходу” для деескалації, повідомляє Axios

“Я можу піти довгим шляхом і взяти все під повний контроль, або закінчити все за два-три дні і сказати іранцям: “Побачимося за кілька років, якщо ви знову почнете відновлювати [свою ядерну програму]”, – сказав Трамп виданню Axios.

Він зазначив, що “дав зелене світло” операції в Ірані через відсутність прогресу в ядерних переговорах. 

“Іранці то наближалися до угоди, то знову відступали – наближалися та відступали. З цього я зрозумів, що вони насправді не хочуть угоди”, – заявив глава держави.

Атака США та Ізраїлю на Іран

  • Сьогдорні вранці США та Ізраїль завдали удару по Ірану. Дональд Трамп закликав іранців повалити режим аятол. Президент США закликав іранських силовиків капітулювати і отримати повний імунітет. Він пообіцяв, що кампанія проти Ірану знищить армію країни, ліквідує іранську ядерну програму та призведе до зміни уряду. За його словами, метою нападу є захист американського народу і усунення неминучих загроз з боку іранського режиму.
  • У відповідь Іранський Корпус вартових ісламської революції здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці.
  • Ізраїльські чиновники повідомили ЗМІ, що цілями нападів є високопоставлені керівники іранського режиму та військові, включно з верховним лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї та президентом Масудом Пезешкіяном.
  • У п'ятницю переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана завершилися безрезультатно. Трамп заявив, що він “не задоволений” ходом перемовин.
﻿
