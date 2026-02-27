Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
​Впав відсоток жирів в маслі
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У МЗС про марш військових із прапором Росії у Пхеньяні: "Їм нема чим пишатися"

Там нагадали, що КНДР в обмін на відправку солдатів отримує від Росії "конкретну й небезпечну підтримку".

У МЗС про марш військових із прапором Росії у Пхеньяні: "Їм нема чим пишатися"
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий
Фото: МЗС

В українському міністерстві закордонних справ прокоментували марш північнокорейських військових із російським прпором у Пхеньяні, який відбувся 26 лютого 2026 року на честь дев'ятого з'їзду правлячої Трудової партії Кореї.

"Вони можуть здаватися гордими, однак їм нема чим пишатися. У цьому пропагандистському фарсі бракує щонайменше 6 000 північнокорейських солдатів, які того дня не марширували в Пхеньяні. Вони гикнули в незаконній загарбницькій війні за вісім тисяч кілометрів від дому, до якої не мали жодного стосунку", – заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Він додав, що вкрай важливо, щоб увесь світ усвідомив, що Кім Чен Ин "не постачає це гарматне м’ясо безкоштовно", а отримує від Путіна "конкретну й небезпечну підтримку".

На думку Тихого, це має непокоїти кожну країну Індо-Тихоокеанського регіону. Україна підтверджує готовність до тісної співпраці задля протидії спільним безпековим загрозам, що виникають через поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном.

