Зеленський запропонував ексміністру Клімкіну "напрями можливої подальшої взаємодії"

Президент зустрівся з міністром закордонних справ 2014-2019 років. 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Він сказав, що запропонував ексурядовцю "кілька напрямків взаємодії".

Які саме – не уточнив. У дописі в Telegram президент додав, що обговорив з ним зовнішньополітичну ситуацію навколо України та деякі рішення, які потрібні для посилення українських позицій у Європі та в інших частинах світу. 

"Вдячний Павлу за роботу заради України та запропонував кілька напрямів можливої подальшої взаємодії", – сказав президент.

Павло Клімкін очолював МЗС за часів п'ятого президента Петра Порошенка – в 2014-2019 роках. До того протягом двох років був Надзвичайним і Повноважним послом України в Федеративній Республіці Німеччина, а ще раніше – заступником міністра закордонних справ – керівником апарату. 

Клімкін – не єдиний колишній дипломат, з ким президент цього року провів зустрічі. Експослу України в США Оксані Маркаровій він запропонував стати його радницею з питань відбудови та інвестицій. А також він зустрічався з Дмитром Кулебою, але конкретних посад не запропонував. 

