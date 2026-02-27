Зеленський запропонував ексміністру Клімкіну "напрями можливої подальшої взаємодії"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Він сказав, що запропонував ексурядовцю "кілька напрямків взаємодії".

Які саме – не уточнив. У дописі в Telegram президент додав, що обговорив з ним зовнішньополітичну ситуацію навколо України та деякі рішення, які потрібні для посилення українських позицій у Європі та в інших частинах світу.

"Вдячний Павлу за роботу заради України та запропонував кілька напрямів можливої подальшої взаємодії", – сказав президент.

Павло Клімкін очолював МЗС за часів п'ятого президента Петра Порошенка – в 2014-2019 роках. До того протягом двох років був Надзвичайним і Повноважним послом України в Федеративній Республіці Німеччина, а ще раніше – заступником міністра закордонних справ – керівником апарату.

Клімкін – не єдиний колишній дипломат, з ким президент цього року провів зустрічі. Експослу України в США Оксані Маркаровій він запропонував стати його радницею з питань відбудови та інвестицій. А також він зустрічався з Дмитром Кулебою, але конкретних посад не запропонував.