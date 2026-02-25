Зеленський розповів про свою телефонну розмову з Трампом

Також на дзвінку були представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Володимир Зеленський розповів деталі своєї розмови з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Зеленського, на дзвінку були також представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

«Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни. І дуже цінуємо програму PURL. Ця зима – найскладніша для України, але ракети для систем ППО, які ми можемо закуповувати у США, дуже допомагають проходити через усі ці виклики й захищати життя», - зазначив глава держави.

Президенти обговорили питання, над якими 26 лютого в Женеві працюватимуть представники США і України на двосторонній зустрічі, а також про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня.

«Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну», - додав Зеленський.