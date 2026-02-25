Зеленський розповів про свою телефонну розмову з Трампом

Володимир Зеленський розповів деталі своєї розмови з президентом США Дональдом Трампом.
За словами Зеленського, на дзвінку були також представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
«Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни. І дуже цінуємо програму PURL. Ця зима – найскладніша для України, але ракети для систем ППО, які ми можемо закуповувати у США, дуже допомагають проходити через усі ці виклики й захищати життя», - зазначив глава держави.
Президенти обговорили питання, над якими 26 лютого в Женеві працюватимуть представники США і України на двосторонній зустрічі, а також про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня.
«Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну», - додав Зеленський.
- На завтрашніх перемовинах Україна і США обговорять пакет документів про повоєнне відновлення, рамкову угоду на 20 пунктів, гарантії безпеки і обміни полоненими з росіянами. Крім голови перемовної делегації секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова до Швейцарії поїде економічна група.
- Перше питання на зустрічі з американською стороною – це пакет відновлення України. “Друге питання – будуть готуватися до тристоронньої зустрічі вже з Росією, яка буде, на наш погляд, на початку березня. Третє завдання, яке я поставив Умєрову – він буде проговорювати деталі обміну”, – сказав раніше Зеленський.
- Також ворог хоче визнання ЗАЕС за ним і підключення станції до російської енергосистеми. Україна пропонує спільне управління ЗАЕС разом зі США з правом американців самим вирішувати, кому продавати їхню частку енергії.