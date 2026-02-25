Трамп провів телефонну розмову із президентом Зеленським

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, повідомив журналіст Axios Барак Равід.
"Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським", – ідеться у повідомленні.
У Офісі президента України повідомили про завершення переговорів. Розмова тривала близько 30 хвилин. Водночас, деталі діалогу поки невідомі.
Переговори зі США
- На двосторонніх перемовинах України і США у Женеві обговорять пакет документів про повоєнне відновлення, рамкову угоду на 20 пунктів, гарантії безпеки і обміни полоненими з росіянами. Крім голови перемовної делегації секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова до Швейцарії поїде економічна група.
- Американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер у Женеві проведуть зустріч із представниками Ірану. Однак також вони хочуть зустрітися з головою української перемовної делегації Рустемом Умєровим, про що стало відомо нині вночі.
- Перше питання на зустрічі з американською стороною – це пакет відновлення України. “Друге питання – будуть готуватися до тристоронньої зустрічі вже з Росією, яка буде, на наш погляд, на початку березня. Третє завдання, яке я поставив Умєрову – він буде проговорювати деталі обміну”, – сказав президент.
- У центрі обговорень України, США і росіян – 20-пунктний план завершення війни, створений за сприяння Сполучених Штатів. Неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома.
- Також ворог хоче визнання ЗАЕС за ним і підключення станції до російської енергосистеми. Україна пропонує спільне управління ЗАЕС разом зі США з правом американців самим вирішувати, кому продавати їхню частку енергії.