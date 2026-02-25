Трамп провів телефонну розмову із президентом Зеленським

У Офісі президента України повідомили про завершення переговорів. Розмова тривала близько 30 хвилин. Водночас, деталі діалогу поки невідомі.

"Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським", – ідеться у повідомленні.

