Президент Зеленський нагородив іноземних діячів за політичну та гуманітарну підтримку України

Зеленський нагородив орденом княгині Ольги І ступеня Високу представницю ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Каю Каллас.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами іноземних лідерів, урядовців, волонтерів, меценатів, журналістів і громадських активістів за вагому політичну та гуманітарну підтримку України й українців під час повномасштабної російської війни.

Про це пише Офіс президента України.

Орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, зокрема, нагороджений Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

"Під його керівництвом Естонія продовжує надавати політичну та оборонну допомогу, а також підтримує вступ України до Євросоюзу. Серед нещодавніх рішень Естонії – новий внесок у програму PURL на 11 млн євро", – ідеться у повідомленні.

Також, орденом "За заслуги" ІІ ступеня відзначений федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який послідовно підтримує Україну та наголошує на важливості надійних гарантій безпеки.

"Німеччина є лідером у Європі за обсягом наданої нашій країні підтримки та зробила великий внесок у посилення ППО: завдяки цьому вдалося врятувати тисячі життів", – зазначають в ОПУ.

Президент Зеленський нагородив орденами княгині Ольги І ступеня Високу представницю Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Каю Каллас і Премʼєр-міністерку Ісландії Кріструн Фростадоуттір.

Зазначається, що Ісландія надає Україні безпекову, фінансову, енергетичну та гуманітарну допомогу. Серед нещодавніх рішень – 200 тис. євро на енергетичне обладнання.

Серед відзначених орденом "За заслуги" ІІІ ступеня – донори гуманітарного та військового напрямів UNITED24: "звичайні люди, які збирають кошти на підтримку українців та об’єднують довкола України суспільства інших держав".

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня також нагороджений журналіст і редактор японськомовної версії новин агенції "Укрінформ" Такеші Хірано.

"Він перекладає та пише аналітичні матеріали, що доносять до японської аудиторії правду про ситуацію в Україні та російську агресію, а також спростовують російську пропаганду. Опублікував кілька книжок японською про нашу країну. Вивчає та популяризує кримськотатарську мову", – додають в Офісі президента.