Хорватія може стати новим маршрутом для постачання російської нафти до Угорщини і Словаччини

Хорватія вивчає можливість транспортування російської сирої нафти морем до Угорщини та Словаччини після припинення роботи нафтопроводу «Дружба».
Про це повідомив речник Європейської комісії у Брюсселі, передає видання n-tv.
Наразі Загреб перевіряє, чи відповідатиме приймання російської нафти у хорватських портах чинним санкціям ЄС та США. Цей крок розглядають як альтернативу для Будапешта та Братислави, які отримували сировину через «Дружбу» ще з 1960-х років.
- Раніше Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід.
- Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявляв, що його держава готова сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини, але закликає країни відмовитися від імпорту російської нафти.
Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"
- Єврокомісія раніше підтвердила, що руйнування нафтопроводу було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
- Єврокомісія заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
- Угорщина навіть призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти «Дружбою» і заблокувала 90-мільярдну допомогу ЄС.
- Європейська комісія вирішила скликати термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки.
- Тим часом представництво України при ЄС надіслало Єврокомісії листа, в якому пропонує використати для транспортування нафти трубопровід «Одеса – Броди» замість пошкодженої в результаті російського удару «Дружби», допоки тривають ремонтні роботи.
- Словаччина, до речі, пригрозила, що припинить аварійні постачання електроенергії, але Укренерго заявляє, що це ніяк не вплине на ситуацію в Україні.