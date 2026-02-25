Хорватія може стати новим маршрутом для постачання російської нафти до Угорщини і Словаччини

Загреб перевіряє, чи відповідатиме приймання роснафти у хорватських портах чинним санкціям ЄС та США.

Хорватія вивчає можливість транспортування російської сирої нафти морем до Угорщини та Словаччини після припинення роботи нафтопроводу «Дружба».

Про це повідомив речник Європейської комісії у Брюсселі, передає видання n-tv.

Наразі Загреб перевіряє, чи відповідатиме приймання російської нафти у хорватських портах чинним санкціям ЄС та США. Цей крок розглядають як альтернативу для Будапешта та Братислави, які отримували сировину через «Дружбу» ще з 1960-х років.

Раніше Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід.

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявляв, що його держава готова сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини, але закликає країни відмовитися від імпорту російської нафти.

