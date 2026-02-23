Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Укренерго: припинення аварійних поставок електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в Україні

Востаннє Україна просила допомогу в Словаччини місяць тому, в дуже обмеженому обсязі.

Укренерго: припинення аварійних поставок електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в Україні
Ілюстративне фото
Фото: facebook/НЕК Укренерго

Ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини – ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України. 

Про це повідомили в "Укренерго".

 "Останній раз Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі. Загалом, аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об’єднаної енергосистеми України досить рідко. Йдеться про нетривалі постачання", - "Укренерго".

Офіційних документів про одностороннє припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором – компанією SEPS – до НЕК «Укренерго» наразі не надходило. Оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини – НЕК «Укренерго» та SEPS – є повноправними членами ENTSO-E. Відносини  між ними мають повністю відповідати встановленим правилам діяльності організації.

Наразі між НЕК «Укренерго» і SEPS укладено договір щодо надання/отримання аварійної допомоги з/до ОЕС України до/з ЕС Словаччини. Крім того, НЕК «Укренерго» 23.02.2026 року отримала лист від оператора системи передачі Словаччини про перегляд умов оплати за діючим договором про постачання аварійної допомоги. В "Укренерго" вже працюють над аналізом пропозиції словаків.

"Про будь-які обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини наразі не йдеться. Розподілена потужність міждержавних перетинів використовується, відповідно до результатів проведених аукціонів", - заявили в Укренерго".

  • Фіцо заявив про припинення аварійних поставок електроенергії до України зі Словаччини. Рішення припинення постачання пов'язане через припинення постачання російської нафти до Угорщини через трубопровід "Дружба".
﻿
