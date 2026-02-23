СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Фіцо заявив про припинення аварійних поставок електроенергії до України зі Словаччини

Рішення припинення постачання пов'язане через припинення постачання російської нафти до Угорщини через трубопровід "Дружба".

Фіцо заявив про припинення аварійних поставок електроенергії до України зі Словаччини
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення аварійних поставок електроенергії до України.

Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Від сьогодні діє правило: якщо українська сторона звернеться до Словаччини за допомогою у стабілізації енергомережі, вона такої допомоги не отримає. Ми змушені негайно вжити перших взаємних заходів. Вони будуть скасовані одразу після відновлення транзиту нафти до Словаччини. В іншому випадку ми застосуємо подальших взаємних заходів", — заявив Фіцо у відеозверненні.

За його словами, рішення пов’язане із припиненням постачання нафти через нафтопровід "Дружба".

Фіцо стверджує, що словацькому послу в Києві нібито не дозволили відвідати пошкоджену ділянку нафтопроводу "Дружба", де в січні сталася аварія в районі міста Броди Львівської області.

Прем’єр Словаччини назвав припинення постачання нафти "суто політичним рішенням", яке, за його словами, має на меті "шантаж Словаччини в її міжнародній позиції щодо війни в Україні".

21 лютого Фіцо заявив, що ініціював припинення постачання електроенергії в Україну, якщо до понеділка не буде відновлено транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

  • Глава МЗС України відреагував на скандальні заяви Угорщини та Словаччини: "ні Будапешт, ні Братислава не засудили атаку Росії 27 січня по нафтовій інфраструктурі, яка спричинила проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" та негативно вплинула на енергетичну ситуацію в регіоні". 
  • Натомість ці країни вдаються до шантажу та ультиматумів, погрожуючи заблокувати двадцятий пакет санкцій проти РФ, європейський кредит, а також припинити постачання електроенергії, газу і палива до України.
