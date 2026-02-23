Фіцо заявив про припинення аварійних поставок електроенергії до України зі Словаччини

Рішення припинення постачання пов'язане через припинення постачання російської нафти до Угорщини через трубопровід "Дружба".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення аварійних поставок електроенергії до України.

Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Від сьогодні діє правило: якщо українська сторона звернеться до Словаччини за допомогою у стабілізації енергомережі, вона такої допомоги не отримає. Ми змушені негайно вжити перших взаємних заходів. Вони будуть скасовані одразу після відновлення транзиту нафти до Словаччини. В іншому випадку ми застосуємо подальших взаємних заходів", — заявив Фіцо у відеозверненні.

За його словами, рішення пов’язане із припиненням постачання нафти через нафтопровід "Дружба".

Фіцо стверджує, що словацькому послу в Києві нібито не дозволили відвідати пошкоджену ділянку нафтопроводу "Дружба", де в січні сталася аварія в районі міста Броди Львівської області.

Прем’єр Словаччини назвав припинення постачання нафти "суто політичним рішенням", яке, за його словами, має на меті "шантаж Словаччини в її міжнародній позиції щодо війни в Україні".

21 лютого Фіцо заявив, що ініціював припинення постачання електроенергії в Україну, якщо до понеділка не буде відновлено транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Глава МЗС України відреагував на скандальні заяви Угорщини та Словаччини: "ні Будапешт, ні Братислава не засудили атаку Росії 27 січня по нафтовій інфраструктурі, яка спричинила проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" та негативно вплинула на енергетичну ситуацію в регіоні".