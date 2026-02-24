В Москві вибухнуло поліцейське авто: є постраждалі

В Москві вибухнула поліцейська автівка.
Про це пише ASTRA.
Місцеві ЗМІ повідомляють про вибух, поряд з автомобілем поліції, який стався близько опівночі 23 лютого, а також задимлення.
За даними видання, один співробітник місцевої патрульної служби загинув, а його колега дістав поранення. Вибух відбувся внаслідок детонації невідомого предмета.
Невідомий, що підірвав авто, втік. Пише місцева поліція.
- Нещодавно, у Ленінградській області Росії стався вибух у військовій комендатурі, повідомляється щонайменше про трьох загиблих.