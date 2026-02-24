Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Світ

В Москві вибухнуло поліцейське авто: є постраждалі

Відомо, що один поліцейський загинув та один дістав поранення.

В Москві вибухнуло поліцейське авто: є постраждалі
Вибух авто поліції в Москві
Фото: Скрін з відео ASTRA

В Москві вибухнула поліцейська автівка.

Про це пише ASTRA.

Місцеві ЗМІ повідомляють про вибух, поряд з автомобілем поліції, який стався близько опівночі 23 лютого, а також задимлення.

За даними видання, один співробітник місцевої патрульної служби загинув, а його колега дістав поранення. Вибух відбувся внаслідок детонації невідомого предмета.

Невідомий, що підірвав авто, втік. Пише місцева поліція.

  • Нещодавно, у Ленінградській області Росії стався вибух у військовій комендатурі, повідомляється щонайменше про трьох загиблих. 
