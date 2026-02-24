Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
У Перу через аварію військового гелікоптера загинули 15 людей

Вертоліт використовувався для рятувальної операції під час повені.

У Перу через аварію військового гелікоптера загинули 15 людей
Наслідки повені у Перу
Фото: EPA/UPG

У Перу на тлі масштабних повеней на півдні країни під час рятувальної операції розбився військовий гелікоптер, на борту якого перебували 15 осіб.

Як пише BBC, борт здійснював транспортування людей, які опинилися у пастці через підняття рівня води у провінції Арекіпа. Під час операції повітряний контроль Перу втратив з Мі-17 радіоконтакт.

У понеділок, 23 лютого, у регіоні Чала було знайдено уламки гвинтокрила. Під час аварії в ньому перебували 11 пасажирів та четверо членів екіпажу. Сім жертв трагедії були дітьми, наймолодшій виповнилося лише 3 роки. Влада Перу намагається з'ясувати причини падіння гелікоптера. 

Внаслідок сильних опадів та повені на півдні країни загинули щонайменше 2 людини: жінку віднесло течією, а у чоловіка влучила блискавка.

